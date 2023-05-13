 

В Москве отремонтируют порядка 60 военных памятников в 2023 году

13.05.2023, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва отпраздновала
78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая 2023 года привели в порядок множество городских памятников. Но ремонт военных монументов не завершился, поскольку таких объектов в столице очень много – свыше 400. Составлен специальный план по сохранению памятников.

Например, в настоящий момент продолжают приводить в порядок три обелиска – памятники павшим в Великой Отечественной войне. До конца 2023 года отремонтируют еще порядка 60 военных монументов, расположенных в разных районах Москвы. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Такие объекты были тщательно обследованы экспертами. Те разработали проект восстановления для каждого памятника. Монументы расчистят и промоют специальными средствами, потом заделают и укрепят швы между блоками, а еще – устранят сколы, восстановят утраченные элементы и отремонтируют плиты площадок. Не забудут и привести в порядок надписи, заменить подсветку.

Ждет ремонт стелу воинe-ополченцу Фрунзенской дивизии, которая была установлена в сквере перед зданием Московского государственного лингвистического университета в 1967 году (на Остоженке). Здесь в июле 1941-го была сформирована 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района столицы.

Кроме того, приведут в порядок памятник воинам-саперам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Он находится во дворе школы № 1516 (на Первомайской улице). Памятник был установлен в 1980-м – к 35-й годовщине Победы.

Работы проведут и для обелиска, расположенного возле 31-го дома на улице Ибрагимова. Он посвящен воинам-защитникам городов-героев. Здесь предстоит воссоздать утраченные декоративные элементы памятника – например, надпись “Города-герои”.

Памятный знак защитникам Москвы, находящийся на территории школы № 15 (на Перекопской улице), тоже приведут в порядок. Он был установлен там в 2007-м. Здесь располагается постамент. На нем установлена башня сгоревшего танка, обнаруженная участниками школьного военно-патриотического клуба “Прорыв”.

Отремонтируют и памятник, расположенный в сквере “Аллея Памяти”. Монумент был установлен в 1967-м, а сквер создан в 2005-м. Здесь захоронены останки летчиков, которые обороняли Москву от фашистов и погибли в воздушном бою. Во время ремонта здесь будет восстановлена гранитная стела, постамент и основание памятника. Также место расчистят от загрязнений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06.20 / По бормотухе со шмурдяком ударили законом

03.02.22 / В МИД Беларуси заявили об украинском беспилотнике, который якобы следил за полигоном. Украина опровергает

31.01.22 / “У Америки гораздо лучшая разведка, чем у Украины”. Аслунд заявил, что Украина “должна быть благодарна” США за поддержку. Видео

11.09.20 / Европарламент лишил Аун Сан Су Чжи премии Сахарова

08.03.21 / Spiegel – «горький сигнал» — швейцарцы поддержали запрет на ношение одежды, скрывающей лицо

29.03.21 / “Мы очень близкие люди”. Grosu прокомментировала отношения с Полянским

10.01.23 / Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине

13.03.22 / Российские военные сбили самолет Су-24 и 11 беспилотников Украины

27.05.22 / «Единая Россия» предложила защитить боевые выплаты военнослужащим от списания за долги

04.08.20 / Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика