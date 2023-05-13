Узкие брюки, широкие обручи и наряды с принтом тай-дай: устаревшие вещи, которые нужно выбросить перед сменой летнего гардероба

С наступлением теплого сезона следует сменить свой гардероб и избавиться от устаревшей одежды. Для многих людей это непростой момент. Иногда мы цепляемся за старые вещи только лишь из-за привычки, не обращая внимания на то, что они уже утратили актуальность. Однако если вы хотите выглядеть стильно и современно, то с некоторой одеждой необходимо расстаться. В статье мы расскажем об устаревших вещах, которые нужно выбросить перед сменой летнего гардероба.

Узкие брюки

В течение нескольких сезонов узкие брюки считались одним из основных предметов гардероба. Но сейчас они уже утратили свою былую популярность.

Перед наступлением лета замените скинни на брюки прямого, расклешенного или мешковатого кроя. Также одним из трендов теплого сезона станут кюлоты.

Широкие обручи и повязки на голову

Широкие повязки и обручи долгое время украшали наши прически. Но сейчас пришло время с ними расстаться. Уберите их в дальний ящик шкафа и держите их там до тех пор, пока они снова не вернутся в моду.

Если вы ищете дополнение к праздничному наряду, то украсьте волосы тонкой диадемой. В отличие от широких обручей, она выглядит более изящно и не перегружает образ.

Пижамные комплекты

Пижамные комплекты недолго пробыли на пике популярности. Сейчас они уже полностью вышли из моды.

Если вы не хотите расставаться с этими удобными комплектами, то носите их дома. Но не используйте эту одежду для выхода на улицу.

Узкие шорты

Как и в случае с брюками, узкие шорты уступают место более свободным моделям. Также их можно заменить на бермуды, которые будут в моде эти летом. На пике популярности окажутся просторные шорты из джинсовой ткани.

Наряды с принтом тай-дай

Принт тай-дай представляет собой причудливый узор, который получается в результате смешивания нескольких цветов. Он был в тренде в течение нескольких сезонов. Но сейчас этот принт считается устаревшей тенденцией.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Тай-дай уступил место акварельному принту, который держится на пике моды с осени прошлого года.

Леггинсы

Как и с случае со скинни, современная мода отказывается от леггинсов в пользу более свободных и широких брюк. Они выглядят более стильно, чем облегающие модели, а также идут женщинам с разными типами фигуры.

Сумка-корзина или “ведро”

Прошлой весной сумки в форме корзины или ведра часто может было увидеть на подиумах и в уличном стиле. Но сейчас пришло время попрощаться с ними. Летом этого года в тренде будут сумки более мягкой и плавной формы.

Двухцветные джинсы

В свое время двухцветные джинсы были трендовой вещью. Но летом этого года им нет места в модном гардеробе. Если вы не хотите выбрасывать такие брюки, то уберите их в дальний угол шкафа. Возможно, что они когда-нибудь вернутся в моду.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Большие белые воротники

Большие белые воротники вошли в моду в 2020 году. Они украшали нашу одежду, придавая ей романтический вид. Но в этом году они отойдут на второй план, уступая место более лаконичным и минималистичным деталям.

Флуоресцентные сандалии

Сандалии флуоресцентных расцветок выглядят очень ярко и весело. Но летом этого года они будут уже не так популярны, как несколько лет назад. Им на смену придет летняя обувь более сдержанных оттенков.

Что надеть этим летом

В 2023 году летняя мода будет отличаться непринужденностью. Как уже упоминалось, будут популярны широкие и просторные модели брюк. В тренде будет одежда оверсайз и А-силуэта, а также потертые джинсы свободного покроя.

Большой популярностью будет пользоваться стиль бохо. Сейчас он присутствует практически во всех коллекциях известных дизайнеров. Этот стиль предусматривает многослойность, свободный силуэт, использование натуральных тканей и ярких оригинальных аксессуаров. Он позволит вам создать запоминающийся летний образ, не жертвуя комфортом.