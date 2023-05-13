Пастельные тени и красная помада: основные тренды макияжа на лето 2023, которые заставят лицо сиять

С помощью косметики можно не только скрыть несовершенства кожи лица, но также и завершить или дополнить эффектный образ. Рассматриваем тренды в макияже, которые будут в моде летом-2023 и вдохновляемся красивыми идеями.

Пастельные тени

Это один из трендов, который будет доминировать в этом году. Нанесите тени пастельного оттенка на верхнее подвижное веко, покройте ресницы черной тушью — и у вас получится дневной макияж. Если нужен вечерний мейк-ап, тогда можете нарисовать еще и стрелки подводкой или карандашом.

Вариант для самых креативных девушек — это нанесение теней на нижнее веко. Вы также можете использовать пастельные тени и на верхнем, и на нижнем веке одновременно, если собираетесь на вечеринку.

Красная помада

Настоящая женщина знает, что ее основное «оружие» для обольщения мужчин — это духи и помада. Больше ничего не надо. Красная помада является одним из ведущих трендов предстоящего сезона. Помимо нее, ничего яркого использовать не нужно (имеются в виде подводки, тени для век и т. д.). Не выделяйте глаза, поскольку при наличии красной помады образ может получиться слишком вульгарным. В то же время выровняйте цвет лица с помощью тонального крема, чтобы получился ухоженный вид.

Блестки

Очень необычный тренд, который точно понравится креативным, смелым и экстравагантным девушкам. Речь идет об использовании блесток при создании мейк-апа.

Нанесите блестки на подвижные веки прямо поверх теней пастельного оттенка — и таким образом совместите сразу два тренда в одном образе. Если же хочется привлечь внимание к своему экстравагантному образу, тогда поступите следующим образом. Выровняйте тон лица с помощью тональной основы, немного очертите скулы бронзером, а блестки нанесите на лоб, вокруг глаз и на переносицу. Можете покрыть губы прозрачным блеском. В таком образе можно смело отправляться в ночной клуб или на вечеринку к друзьям.

Румяна

Зимой с помощью румян модницы создавали естественный румянец на щеках. И хотя сейчас уже не зима и нет морозов, но тренд все равно остался. С помощью румян можно презентовать драматичный лук, если использовать их в большом количестве.

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При подборе такого косметического продукта обязательно учитывайте свой тон кожи.

Если у вас светлая кожа, то вам подойдут розовые, персиковые румяна. Если же вы смуглая, тогда вам подойдут терракотовые румяна.

Макияж русалки

Весьма экстравагантный и необычный тренд, который появился еще в начале этой весны. Суть заключается в том, чтобы создать иллюзию, будто вы только что вышли из воды. Для этого нужно, чтобы кожа была максимально увлажненной и сияющей. Достаточно использовать жирную тональную основу, хайлайтер. От пудры откажитесь, поскольку матовая кожа в данном случае не нужна.

Дополните макияж перламутровыми тенями. Лучшие использовать жидкие тени, а не рассыпчатые. Вы можете дополнительно украсить глаза стразами. Стразинки прикрепляйте на веки либо на ресницы на ваше усмотрение.

Что касается макияжа губ, то здесь на помощь придет жирный блеск. Губы должны быть влажными и сочными. Отдавайте предпочтение блеску или помаде нюдового оттенка.