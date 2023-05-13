Союз военкоров и блогеров возьмёт опеку над белочкой из столичного зоопарка
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Всероссийский союз военных корреспондентов и блогеров оформил опеку над семейством бельчат из Московского зоопарка, сообщили в администрации зоопитомника.
Акулы пера и «телеграма» заявили, что выбрали этого пушистого зверька коллегиально.
– Я очень люблю это замечательное животное с детства. Первую белочку я поймал в детстве, дал ей орешков и отпустил. И сегодня белочка иногда приходит ко мне в снах, а иногда и наяву, – рассказал председатель организации Борис Рожин.
На средства, собранные с подписчиков, z-блогеры не только купят бельчатам еду, но и амуницию.
– Зимой белочке может быть холодно, а она голая. Маме и деткам нужна новая пуленепробиваемая шубка, ну и пуленепробиваемое стекло для клетки. Оптимальным вариантом будет клетка от Владислава Лобаева, – заверил Михаил Звынчук.
Военкоры объявили о начале сбора средств в своих телеграм-каналах.
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