Союз военкоров и блогеров возьмёт опеку над белочкой из столичного зоопарка

Всероссийский союз военных корреспондентов и блогеров оформил опеку над семейством бельчат из Московского зоопарка, сообщили в администрации зоопитомника.

Акулы пера и «телеграма» заявили, что выбрали этого пушистого зверька коллегиально.

– Я очень люблю это замечательное животное с детства. Первую белочку я поймал в детстве, дал ей орешков и отпустил. И сегодня белочка иногда приходит ко мне в снах, а иногда и наяву, – рассказал председатель организации Борис Рожин.

На средства, собранные с подписчиков, z-блогеры не только купят бельчатам еду, но и амуницию.

– Зимой белочке может быть холодно, а она голая. Маме и деткам нужна новая пуленепробиваемая шубка, ну и пуленепробиваемое стекло для клетки. Оптимальным вариантом будет клетка от Владислава Лобаева, – заверил Михаил Звынчук.

Военкоры объявили о начале сбора средств в своих телеграм-каналах.

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