 

Samsung поймали на распространении лживой рекламы нового телефона

13.05.2023, 9:11, Разное
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Samsung распространяет лживую рекламу своего нового смартфона Galaxy A24 в Малайзии. Об этом пишет SamMobile.

В маркетинговых материалах Samsung говорится, что Galaxy A24 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти. Однако на самом деле в смартфоне есть только модуль на 8 ГБ. Дополнительные гигабайты являются лишь виртуальными. Если 8 ГБ памяти не хватает, смартфон будет использовать внутренний накопитель для временных файлов.

Эти хранилища данных, однако, намного медленнее, чем оперативная память и они не являются ее аналогом.

SamMobile сообщает, что в рекламе Samsung, где упоминается 16 ГБ ОЗУ, стоит звездочка, которая ведет к сноске под баннером, где мелким текстом указаны особенности расширения оперативной памяти.

Galaxy A24 можно приобрести в Малайзии за 1 тыс. малайзийских ринггитов (примерно 17,3 тыс. рублей).


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