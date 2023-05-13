Samsung поймали на распространении лживой рекламы нового телефона

Samsung распространяет лживую рекламу своего нового смартфона Galaxy A24 в Малайзии. Об этом пишет SamMobile.

В маркетинговых материалах Samsung говорится, что Galaxy A24 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти. Однако на самом деле в смартфоне есть только модуль на 8 ГБ. Дополнительные гигабайты являются лишь виртуальными. Если 8 ГБ памяти не хватает, смартфон будет использовать внутренний накопитель для временных файлов.

Эти хранилища данных, однако, намного медленнее, чем оперативная память и они не являются ее аналогом.

SamMobile сообщает, что в рекламе Samsung, где упоминается 16 ГБ ОЗУ, стоит звездочка, которая ведет к сноске под баннером, где мелким текстом указаны особенности расширения оперативной памяти.

Galaxy A24 можно приобрести в Малайзии за 1 тыс. малайзийских ринггитов (примерно 17,3 тыс. рублей).