 

Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства

13.05.2023, 9:02, Новости дня
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Вот уже несколько лет младший сын короля Великобритании, принц Гарри, живет в Америке стране вместе с женой и детьми. С тех пор наследник покойной принцессы Дианы нечасто появляется в окружении других членов Королевской семьи. Именно поэтому его редкие приезды никогда не остаются без внимания.

В минувшую субботу, 6 мая, в Великобритании прогремело важное для всей страны событие. Карл
III, унаследовавший трон после своей матери Елизаветы II, и его супруга Камилла были коронованы в Лондоне. Разумеется, торжественную церемонию посетили все члены Королевской семьи. Ради такого важного дня на родину прибыл и принц Гарри.

Не успела общественность обсудить, насколько коротким и скомканным получился визит младшего сына короля Карла, как стало известно, что скоро Гарри снова приедет в родную страну. Выяснилось, что перебравшийся в США член Королевской семьи вернется в Британию ради судебного разбирательства.

Младший брат принца Уильяма посетит слушание дела против Mirror Group Newspapers и даст показания, чтобы доказать, что его телефон прослушивали представители желтой прессы. Ранее Гарри обвинил членов Королевской семьи в сокрытии факта прослушки его средства связи.
Издательская группа уже принесла принцу свои извинения, но многие считают, что делу это не поможет. Есть мнение, что разбирательство может оказаться затяжным и тяжелым.


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