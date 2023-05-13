Устаревшие тренды обуви на лето 2023: от каких моделей надо отказаться модницам

Обувная мода быстро меняется. То, что было очень популярно в прошлом году, утратит актуальность предстоящим летом. Если вы хотите следовать последним тенденциям, то вам следует отказаться от некоторых моделей обуви. Это поможет вам идти в ногу со временем и выглядеть современно. В статье мы расскажем об устаревших трендах обуви на лето 2023.

Круглый носок

Если посмотреть на трендовую обувь последних сезонов, то можно заметить, что очень мало моделей имеет круглый носок. Такая форма выходит из моды. Ей на смену пришли квадратные и острые мыски. Они делают образ более визуально интересным и изящным.

Этим летом будут популярны сандалии и босоножки с квадратным носком. Что касается туфель и балеток, то они вернутся к заостренному стилю.

Ажурные сапоги “кроше”

Ажурные “вязаные” сапоги “кроше” были трендом 2010-х годов. Но их век в мире моды оказался непродолжительным, и сейчас их популярность упала.

Сапоги “кроше” трудно сочетать с летними нарядами. Часто они делают образ безвкусным. Их лучше заменить высокими кедами, которые будут актуальны летом 2023. Если вам нравится “дышащая” обувь, то приобретите сандалии или мюли.

Каблуки в виде конуса и пирамиды

Этим летом из моды уйдут конусообразные каблуки, которые резко сужаются к кончику. Также утратят популярность пирамидальные каблуки. Они представляют собой тонкие шпильки с пирамидкой на конце.

Вместо этого в моду войдет обувь на толстом каблуке-блоке. Она более удобна в носке и обеспечивает хорошую устойчивость. Также будут популярны туфли и босоножки на каблуках в форме “рюмочки”. Они изящно выглядят и отличаются практичностью.

Классические балетки

Балетки – удобная и вневременная обувь. Однако классические модели 2000-х годов вышли из моды. Им на смену пришли более оригинальные балетки двухцветной расцветки и в стиле туфель “Мэри Джейн” с ремешком на щиколотке.

Спортивные сандалии

Спортивные сандалии отличаются удобством. Однако этим летом они уступят место другой минималистичной и лаконичной обуви. Это не означает, что комфорт отойдет на второй план. Но на смену спортивным сандалиям придут удобные босоножки и изящные слипоны разнообразных расцветок.

Массивные кроссовки

Уличный стиль долгие годы влиял на моду. Поэтому массивные кроссовки были очень популярны в последнее время. Их носили не только с джинсами и шортами, но и с платьями.

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Сейчас такая обувь выходит из моды. Ей на смену приходят более изящные модели кроссовок, вдохновленные стилем ретро. Они выпускаются в разных цветовых сочетаниях, которые добавят изюминки вашему образу.

Прозрачные пластиковые каблуки

Туфли и босоножки на прозрачных пластиковых каблуках долгое время считались нарядной обувью. Но этим летом от них лучше отказаться. Каблуки из пластика выглядят дешево, кроме этого, они часто трескаются и ломаются.

Летом 2023 года следует отдать предпочтение более прочной обуви, такой как эспадрильи на танкетке или платформе. Они выглядят эффектно и подчеркнут ваш наряд.

Летние армейские ботинки

Армейские ботинки носят не только зимой. Существуют легкие модели, которые подходят для теплого сезона. Но все же эта массивная обувь с закрытым носком – далеко не лучший выбор для лета.

Замените армейские ботинки на короткие летние мотоботы. Эта обувь предназначена не только для езды на мотоцикле, но и для долгих прогулок. Вы можете выбрать модели с вентиляцией, которые позволят вашим ногам “дышать”.

Лоферы на платформе

Лоферы никогда не выйдут из моды. Но их стиль меняется в сторону минимализма и большей элегантности. Поэтому модели на платформе считаются устаревшими.

На смену массивным изделиям приходят более традиционные лоферы с минимумом деталей. Они идеально сочетаются с любой летней одеждой.

Заключение

Мы рассказали о моделях обуви, которые утратят актуальность этим летом. Исключите их из своего гардероба и найдите более модную альтернативу.