Мнение: О готовящемся большом унижении Путина… Как Запад его прогнёт?

Лёд тронулся. Позиция «коллективного Запада» по Украине — и прежде всего, его неформального лидера, #США, — начала меняться и сдвигаться в сторону большего прагматизма. Сначала из лексикона политиков сами собой ушли слова о желательности и даже необходимости нанести России «военное поражение». Затем начали снижаться ожидания успехов от ВСУ — сейчас даже бывший натовский генерал и ярый украинский сторонник Пётр Павел предлагает «не спешить». А теперь и вовсе начинает мелькать в статьях и речах всё чаще оборот «мирные переговоры» с вероятной датировкой — конец года. Этого, а не следующего.

Более того, и ещё один тектонический сдвиг произошёл.

Теперь на Западе надеются, что усадить Россию за стол переговоров с Украиной поможет… #Китай. Об этом рассказали Wall Street Journal чиновники в США и #ЕС на условиях анонимности. И ровно эту же мысль высказал последний политический мастодонт Америки, всё ещё сохраняющий влияние экс-госсекретарь Генри Киссинджер.

«Готовность способствовать переговорам и подыскать Китаю роль в них показывает сдвиг в мышлении Запада, особенно в США, которые скептически относились к вовлечению Пекина, учитывая поддержку Москвы Китаем… Этот подход основан на представлении, что ни одна из сторон [конфликта] не способна продолжать сражаться бесконечно и что необходимо испытать, насколько Пекин готов сыграть роль в мирных переговорах», — говорится в статье WSJ. «Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — вторит ей вашингтонский патриарх.

Заинтересованность США в переговорах сближает американскую позицию с некоторыми странами Европы, которые хотят завершить конфликт или снизить его интенсивность, отмечают аналитики. А по словам неназванных европейских чиновников, ключевые представители в Совете нацбезопасности США выступают за переговоры, в то время как Госдеп и ЦРУ настроены более скептически и хотят увидеть, как будет проходить украинское наступление. США чётко заявили, что будут продолжать поддерживать Украину, сообщил изданию представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. Госдеп и ЦРУ не ответили на запрос газеты.

Захочет ли Пекин играть отведённую для него роль «продавливателя» Москвы? Вопрос интересный, но… А почему нет? Хотя КНР позиционирует себя в качестве «нейтральной стороны», её интерес к нормализации торгово-экономических отношений с Европой и Америкой очевиден и неоспорим. И западным странам ничто не мешает пойти на такой компромисс с Пекином, при котором главным проигравшим окажется #Россия. Ей и придётся платить с лихвой за всё. Не только деньгами. Ну а российский президент Владимир Путин получит какой-нибудь утешительный приз в виде «гарантий личной безопасности», для чего китайское участие, собственно, и нужно Западу. А #Украина, требующая «справедливости» — поймёт.

И ещё…

Известны случаи, когда #Россия выигрывала на поле боя. Но много ли вы знаете примеров, когда она побеждала за столом переговоров?

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