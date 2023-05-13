 

Где выгоднее брать жилье без отделки

13.05.2023, 6:29, Новости дня
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Выбор квартиры с отделкой от застройщика, с одной стороны, позволяет быстрее переехать, с другой – сокращает затраты на ремонт. При этом в столичных новостройках классов “комфорт” и “бизнес” стоимость кв. м в квартирах с ремонтом и без почти не различается.

По итогам марта лоты без отделки в жилых комплексах класса “комфорт” предлагались за 311 тыс. рублей за кв. м, а с отделкой – на 2% дороже, за 317 тыс. рублей за кв. м.

В бизнес-классе “квадрат” в квартире с ремонтом в среднем обойдется на 1% дороже, в 431 тыс. рублей.

Иная ситуация наблюдается в сегменте класса “премиум”, где жилье с отделкой обойдется в среднем на 18% дороже: 700 тыс. рублей против 576 тыс. рублей за “квадрат”. За последний год фиксировалась и большая разница в цене. Так, в прошлом мае разрыв достигал 34%.

В классе “элит” квартиры с отделкой обойдутся в 19% дороже. Стоимость кв. м в лотах без ремонта составляет 1,51 млн рублей, с ремонтом – 1,79 млн рублей.


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