Мнение: Таймкоды Большого Стрима
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ТАЙМКОДЫ
1:05 Победа глазами народа. Чего ждет российское народонаселение
6:40 Синдром «осажденной крепости» укрепляет позиции Путина
9:25 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО
11:00 Будет ли Пригожин преемником Путина. Пригожин и Навальный
17:00 Чем Пригожин похож на Уолтера Уайта, героя сериала «Во все тяжкие»
18.40 Как у Пригожина закончился блат
21:10 Опять Пригожин и Путин. ЧВК или БВК? Почему Вагнер – «Блатная Военная Компания»
24:45 Пригожин в поисках Военторга
26:00 Теория про «200 автоматчиков»
27:10 Скандал с Линор Горалик в Эстонии
29:20 Причина зависти – русский язык. Телемост Арестовича и эстонца
34:15 Грубер и Горалик. Травма немецкой речи для тех, кто пережил ВОВ
37:30 «Трям, здравствуй!» Мультики в СССР
39:00 За что эстонцы и украинцы так не любят Шендеровича. Почему украинцам не нужна русская оппозиция.
45:00 Шендерович и кетчуп
46:00 Арестович, Бабченко и русский язык
47:20 Возможна ли пара «Путин против Пригожина» в бюллетене (спойлер – да)
50:20 Есть ли будущее у квантовых компьютеров. Закон Мура и ИИ
54:40 Социолог Ракша и низкая рождаемость в России
57:40 Кризис в России, спокойствие в вольерах
1:01:10 Стоит ли бороться с аэрофобией в период СВО
1:06:05 Польша переименовала Калининград. Вопиющая нелепость русских названий городов. Кто такой «дедушка Калинин»?
1:09:25 Есть ли польза от гомеопатии
1:11:40 Отмена виз с Грузией – провокация или дело хорошее
1:13:10 Возможен ли военный конфликт между Польшей и Германией. Феномен цепного пса за забором
1:18:55 Про Сергея Михеева и Сергея Маркова. Есть ли разница между путинскими пропагандистами
1:22:20 Марков как «сын Белковского». Уксус и вино
1:22:50 Зеленский и Евровидение
1:29:00 Как Европа воспринимает СВО
1:32:50 Будет ли стремление к реваншу после СВО
1:39:10 Годовщина смерти К.Крылова.
1:39:40 В чем проблема фанфиков. Кто пишет, используя чужой мир
1:46:30 Про Крымский мост
1:49:30 Европейские обыватели и Украина
1:52:10 «Спортивно-болельщицкое» отношение к СВО в Европе. Чем чревато
1:58:55 Гражданская война в Пакистане… и мы
2:02:30 «Почему сейчас все взъелись на либералов». Анекдот о немом мальчике. Либералы и либерасты. Либерасты и евреи. Основы контрлиберастной политики в РФ
2:11:05 Бабченко и Стрелков – близнецы-братья. Почему они так похожи
2:17:30 Сомнительная специальность – блогер. Бабченко и эстонские грузовики
2:22:22 Почему цинизм – признак сломленной личности
2:25:40 Возможно ли, что после СВО Россия станет другой
2:28:05 Потерял ли Путин контроль над происходящим
2:30:25 когда Путин начал ненавидеть украинцев. Роль Глеба Павловского
2:34:20 Будет ли в России террористическая диктатура
2:36:30 Как изменилось голливудское кино за последние 30 лет
2:40:00 Люба Соболь против Пригожина
2:11:40 Пригожин и теория сверхкомпенсации Адлера
2:44:20 Ольшанский о Грузии
2:45:40 Как США могли простимулировать Путина напасть на Украину
2:48:50 Мог бы Пригожин занять место Жириновского?
2:51:50 Практика янычар в Турецкой империи
2:57:00 О Владимире Милове
3:04:05 «Человек, который узнал свой предел» – по Джеку Лондону
3:07:20 Что и как сдерживает германский реваншизм
3:12:10 Крым как Бахмут
3:16:20 Почему вы не уезжаете
3:18:00 Крым и Тайвань
3:19:20 Темы для новых стримов!
КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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