Мнение: Таймкоды Большого Стрима

ТАЙМКОДЫ

1:05 Победа глазами народа. Чего ждет российское народонаселение

6:40 Синдром «осажденной крепости» укрепляет позиции Путина

9:25 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕДУЩЕГО

11:00 Будет ли Пригожин преемником Путина. Пригожин и Навальный

17:00 Чем Пригожин похож на Уолтера Уайта, героя сериала «Во все тяжкие»

18.40 Как у Пригожина закончился блат

21:10 Опять Пригожин и Путин. ЧВК или БВК? Почему Вагнер – «Блатная Военная Компания»

24:45 Пригожин в поисках Военторга

26:00 Теория про «200 автоматчиков»

27:10 Скандал с Линор Горалик в Эстонии

29:20 Причина зависти – русский язык. Телемост Арестовича и эстонца

34:15 Грубер и Горалик. Травма немецкой речи для тех, кто пережил ВОВ

37:30 «Трям, здравствуй!» Мультики в СССР

39:00 За что эстонцы и украинцы так не любят Шендеровича. Почему украинцам не нужна русская оппозиция.

45:00 Шендерович и кетчуп

46:00 Арестович, Бабченко и русский язык

47:20 Возможна ли пара «Путин против Пригожина» в бюллетене (спойлер – да)

50:20 Есть ли будущее у квантовых компьютеров. Закон Мура и ИИ

54:40 Социолог Ракша и низкая рождаемость в России

57:40 Кризис в России, спокойствие в вольерах

1:01:10 Стоит ли бороться с аэрофобией в период СВО

1:06:05 Польша переименовала Калининград. Вопиющая нелепость русских названий городов. Кто такой «дедушка Калинин»?

1:09:25 Есть ли польза от гомеопатии

1:11:40 Отмена виз с Грузией – провокация или дело хорошее

1:13:10 Возможен ли военный конфликт между Польшей и Германией. Феномен цепного пса за забором

1:18:55 Про Сергея Михеева и Сергея Маркова. Есть ли разница между путинскими пропагандистами

1:22:20 Марков как «сын Белковского». Уксус и вино

1:22:50 Зеленский и Евровидение

1:29:00 Как Европа воспринимает СВО

1:32:50 Будет ли стремление к реваншу после СВО

1:39:10 Годовщина смерти К.Крылова.

1:39:40 В чем проблема фанфиков. Кто пишет, используя чужой мир

1:46:30 Про Крымский мост

1:49:30 Европейские обыватели и Украина

1:52:10 «Спортивно-болельщицкое» отношение к СВО в Европе. Чем чревато

1:58:55 Гражданская война в Пакистане… и мы

2:02:30 «Почему сейчас все взъелись на либералов». Анекдот о немом мальчике. Либералы и либерасты. Либерасты и евреи. Основы контрлиберастной политики в РФ

2:11:05 Бабченко и Стрелков – близнецы-братья. Почему они так похожи

2:17:30 Сомнительная специальность – блогер. Бабченко и эстонские грузовики

2:22:22 Почему цинизм – признак сломленной личности

2:25:40 Возможно ли, что после СВО Россия станет другой

2:28:05 Потерял ли Путин контроль над происходящим

2:30:25 когда Путин начал ненавидеть украинцев. Роль Глеба Павловского

2:34:20 Будет ли в России террористическая диктатура

2:36:30 Как изменилось голливудское кино за последние 30 лет

2:40:00 Люба Соболь против Пригожина

2:11:40 Пригожин и теория сверхкомпенсации Адлера

2:44:20 Ольшанский о Грузии

2:45:40 Как США могли простимулировать Путина напасть на Украину

2:48:50 Мог бы Пригожин занять место Жириновского?

2:51:50 Практика янычар в Турецкой империи

2:57:00 О Владимире Милове

3:04:05 «Человек, который узнал свой предел» – по Джеку Лондону

3:07:20 Что и как сдерживает германский реваншизм

3:12:10 Крым как Бахмут

3:16:20 Почему вы не уезжаете

3:18:00 Крым и Тайвань

3:19:20 Темы для новых стримов!

КОНЕЦ