«О справедливости просить не хочу, о милости — не могу»

Героя публикаций «Новой» учителя истории Никиту Тушканова приговорили к 5,5 года колонии за посты в соцсети.



Никита Тушканов. Фото: SOTA

5 лет и 6 месяцев колонии общего режима назначил судья Второго Западного окружного военного суда Антон Какадеев учителю истории из Республики Коми Никите Тушканову. Это на полгода меньше, чем просило обвинение. Никиту в суд даже не привозили — в слушаниях, которые длились всего 1 день, он участвовал по видеосвязи из сыктывкарского СИЗО. Они состоялись 10 мая, а сегодня, 11-го, уже был оглашен приговор.

Никита — школьный учитель, работал в поселке Микунь, это пересадочный узел в двух часах езды от Сыктывкара. Профессию выбирал осознанно: мама Никиты педагог и тоже много лет работала в сельской школе.

В январе 2021 года он вышел на улицу с плакатом о свободе слова. Сделал это после того, как педагогам пригрозили карой в случае, если их ученики примут участие в акциях в поддержку Навального. Никита вел выпускной класс и с детьми договорился: они остались дома, а он пошел вместо них. Накануне пикета выложил в соцсети видеомонолог:

«Этот режим боится детей. Мне страшно, но дальше бояться некуда. Я никого не призываю — делайте то, что подскажет совесть. Но пристегните ремни: следующая остановка — концлагерь».

Давление и угрозы начались почти сразу. Через день в школу нагрянуло районное начальство, которое поступок Никиты назвало аморальным.

А через несколько месяцев Тушканова уволили. Довести до экзаменов класс, добрая половина которого собиралась сдавать ЕГЭ по истории, ему не дали, и Никита потом бесплатно помогал ребятам готовиться. Пытался устроиться в любую другую школу, но не взяли никуда: увольнение по статье о «порочащем проступке» — это волчий билет. Судился. Проиграл.

С тех пор и до своего ареста в декабре 2022 года Тушканов занимался репетиторством в онлайн-школе — учитель он и правда хороший. В интервью «Новой» он много говорил о своем понимании профессии, о том, как не бояться вопросов детей. И как отсутствие публичного осуждения сталинских репрессий позволило реабилитировать репрессивный аппарат.

Он, в сущности, знал, что за ним придут:

«Те, кто ждет возвращения Сталина, просто верят, что персонально к ним Сталин не придет. Что расстреляют кого-то другого. Но придет как раз к ним. Хотя вообще во всех репрессивных системах историки страдают больше всего, потому что скажешь правду — расстреляют, скажешь что-то хорошее — тоже расстреляют. Большинство репрессированных при Сталине учителей были именно историками. Сейчас, наверное, то же самое».

За ним пришли 7 декабря 2022 года. Провели обыск и увезли в СИЗО. Никиту обвинили в оправдании терроризма за пост в «ВК» о подрыве Крымского моста. Затем (он уже был в заключении) добавили вторую статью — о «дискредитации армии».

В СИЗО он сидел тяжело: ему не разрешали свиданий, держали в одиночке, запретили заключить брак, оперативно допросив его невесту как свидетеля по делу.

Резали одежду, которую ему передавали близкие. Запрещали держать в камере книги Солженицына и Довлатова.

29-летний Никита вины не признал. «Мемориал»* признал его политзаключенным.

В их семье он такой не первый: дед был сыном ссыльного кулака — так семья из Ворошиловграда (ныне Луганск) попала в Коми. Бабушку отправили в лагеря за «колоски».

В последнем слове Тушканов подчеркнул, что не признает себя виновным ни по одной из вмененных ему статей. Закончил словами:

«Я думаю, приговор уже известен заранее. Так что как-то влиять последним словом на принятие вами каких-либо иных решений, я думаю, я не могу. Своей позиции я не изменил. О справедливости я вас просить не хочу, а о милости просить не могу».

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов» и ликвидирован.

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