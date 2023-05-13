 

В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом

13.05.2023, 3:55, Новости дня
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В Сети начало вируситься любопытное видео с собакой. Пес решил искупаться в море, но был напуган из-за других животных, которые проплывали мимо.

Собаку встревожили сильные всплески, которые на кадре напоминают подводные взрывы. Сначала пес не понимал, что происходит и из-за испуга начал быстро уплывать. Наблюдавшая за всем этим неподалеку хозяйка питомца даже перестала его видеть в определенный момент. Все закончилось благополучно, пес отделался лишь испугом. В результате оказалось, что “подводные взрывы”, которых так испугалась собака — всего лишь стадо других животных — ламантинов.


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