Что такое тейпирование век, зачем оно нужно и как правильно пользоваться этой техникой

Популярность тейпов для век растет с каждым днем благодаря блогерам, которые подхватили тенденцию. Хотя на самом деле тейпирование век восходит корнями к семидесятым годам прошлого века. Зародилась тенденция в Японии. Японцы уделяли большое внимание чертам лица, красоте и симметричности линий, по которым можно было судить о характере человека.

Причины использования

Человеческое тело симметрично, но из-за возрастных изменений бывает, что одно веко немного опускается, поэтому кажется, что глаза несимметричны. Иногда проблемой является птоз. В этих случаях использование тейпов для век является неоценимой помощью, чтобы поддержать кожу глаз. Остановить старение средство не может, естественно, но может помочь компенсировать ослабление мышц и придать взгляду молодость.

Виды тейпов

Для начала стоит разобраться в типе пластырей. Существуют односторонний, двусторонний и рулонный варианты:

Односторонний тейп – это клейкая с одной стороны полоска для создания двойной складки на веках. Двусторонний скотч подходит для глаз, имеющих “капюшон”, помогает убрать нависание века. Третий вариант – рулон, скрученная лента. Ее можно отрезать любой длины и сразу формировать идеальный разрез глаз.

Существует и выбор материала, пластырь может быть прозрачный, телесный, в некоторых случаях даже цветной. Покрыто приспособление специальным медицинским клеем, долговечным, но в некоторых случаях способным вызвать аллергическую реакцию. Будьте внимательны. Иногда используется силикон, это хороший вариант для чувствительной кожи. Силикон водонепроницаем, гипоаллергенен, правда, очень тонок и легко может соскочить при сильном намокании.

Как наносить

На самом деле этот звучит сложно – нанесение скотча на веко. Все просто, главное – не торопиться и делать все поэтапно.

Первый этап – очищение. Вы должны полностью очистить глаз от косметики, жирного крема, себума. Жир не даст вам плотно приклеить скотч. Нанесите несколько капель тоника на ватный диск и тщательно протрите глаз. Можно использовать и жидкость для снятия макияжа, мицеллярную воду, такая косметика идеально подходит для нежной кожи век и не оставляет жирной пленки.

Кожа должна подсохнуть. Теперь определите место нанесения. Если у вас монолитное веко, посмотрите прямо перед собой в зеркало и найдите место соприкосновения глазного яблока с костью. Возможно, придется приподнять кожу лба, чтобы это увидеть.

Также понадобится пинцет, но будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности. Аккуратно нанесите с помощью пинцета липкую ленту, моргните глазом, чтобы плотно прикрепить ленту. Получится эффект двойного века. Лента должна выглядеть максимально естественно, чтобы не была заметна при опускании взгляда вниз.

“Капюшон” на глазах

Для двойного века, или, как его еще называют, капюшона, используется двусторонний скотч. Линия складки на веке может служить ориентиром для нанесения ленты.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Возьмите пинцет, аккуратно снимите кусочек пластыря и плотно прижмите к кожной складке. Прижмите пальцем, чтобы лента встала на нужное место. Открывайте глаз и оцените эффект. Если один глаз у вас опущен немного больше, чем другой, корректируйте только одно веко для достижения симметрии.

Как добиться максимального эффекта

Большинство людей, использующих тейпы, преследуют только одну цель – придание глазам естественной формы. Чтобы максимально скрыть наличие тейпа, не забывайте использовать декоративную косметику, например тональный крем или консилер, максимально приближенный к вашему тону кожи и тейпу. Только не наносите слишком толстый слой, через некоторое время он растечется по веку и станет триггером для отслаивания тейпа. Поверх консилера можно нанести немного теней.

Избегайте водостойкой косметики для глаз. Обычно в ее состав входят ингредиенты типа воска или силикона, которые имеют более высокую плотность и могут утяжелять, делая тейп менее эффективным.

Некоторые могут даже нанести цветной корректор под тональный крем или использовать цвет немного светлее своей кожи, чтобы сделать ленту менее заметной перед добавлением теней для век. Просто помните во время процедуры макияжа глаз, что вам следует избегать водостойких формул, поскольку они обычно содержат ингредиенты на восковой или силиконовой основе, которые могут быть тяжелыми, что делает ленту менее эффективной.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Еще одним лайфхаком для сокрытия липкой ленты станут накладные ресницы или широкие, яркие стрелки на веках.

Может ли тейп помочь улучшить зрение при птозе

Птоз – это состояние кожи, которое вызывает опущение верхних век. Проявиться он может в любом возрасте, и эффект может быть неожиданным в виде ухудшения зрения. Исследования показывают, что использование тейпов может избавить человека от хирургического вмешательства для улучшения зрения. Тейпы безопасно поднимают нависшее веко при ослаблении мышц. Конечно, всерьез проблема не решается, но, главное, это хорошая возможность избежать хирургического вмешательства и шанс сделать красивый макияж. Но есть один нюанс: сильное опущение века может потребовать использования клея с более сильной формулой. Тогда лучше проконсультироваться с офтальмологом.

Альтернатива тейпам

Альтернативой тейпам является клей, который работает аналогично. Клей наносят сразу на кожу века. Он смотрится более естественно, но держится меньше пластыря.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если проблема с кожей век вас угнетает, а пользоваться каждый день тейпами нет желания и возможности, есть резон сделать блефаропластику.

Выбор любого способа несет в себе скорее эстетическую проблему, и к решению проблемы нужно подходить комплексно с учетом физиологических нюансов.

Снятие без повреждения кожи

Нанести тейп несложно, снимать – тоже. Если вы когда-либо пользовались накладными ресницами, вам не составит труда снять и тейпы, потому что процесс удаления очень похож. Главная задача – не растягивать и не травмировать нежную кожу века.

Перед тем как начать удаление тейпа, нанесите на него средство для снятия макияжа. Слегка приподнимите складку и подтягивайте кожу ко лбу. Одновременно пальцами удерживайте внешний край века, чтобы ослабить уголки тейпа. Отрывайте очень медленно, аккуратно. Тейп должен сниматься относительно легко. Если этого не происходит, добавьте еще немного средства для снятия макияжа и подождите пару секунд. Можно использовать оливковое масло, оно хорошо разрушает клей. После снятия тейпа обязательно увлажните кожу века кремом. Воздержитесь от нанесения абразивных средств.

Хранение и уход

Если вы используете одноразовые тейпы, выбрасывайте сразу после использования, хранению они не подлежат, потому что клей теряет свою липкость после контакта с кожей и декоративной косметикой.

Тейпы многоразового использования существуют, их можно найти в профессиональных магазинах. Многоразовой ленте требуется регулярный уход. Протирайте ее средством для снятия макияжа после каждого использования, затем выкладывайте на просушку на бумажное полотенце. После полного высыхания можно сбрызнуть тейпы спиртовым раствором для дезинфекции. Снова оставьте сушиться. В футляр складываем только сухие тейпы и только в первоначальной форме, в которой они находились до открытия упаковки.

Храните тейпы вдали от влаги и прямых солнечных лучей, в прохладном месте. Следите, чтобы футляр также не поддавался физическому воздействию.