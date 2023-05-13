“Цветущая вишня”, “кремовый пирог” или “пурпурный дождь”: самые модные оттенки маникюра, которые стоит попробовать в последние дни весны

Последние дни весны – особенное время для тех, кто любит моду и стиль. Это время, когда все вокруг цветет, а лето уже на пороге. И перед тем, как перейти на летние цвета в гардеробе и макияже – яркие, сочные, напоминающие солнце, море и свежие фрукты, есть еще время воспользоваться оттенками весны – пастельными, цветущими, напоминающими природу, умытую теплым весенним дождем. Хорошо, что сегодня появилось огромное количество необычных и новых модных оттенков. Вот некоторые из них, которые стоит применить в своем маникюре в последние майские дни.

Оттенки свежей зелени: “утренняя роса”

В этом цвете, конечно, подразумевается весенняя роса на свежей майской зелени, будь то трава, листья цветов или листва деревьев. Это очень успокаивающий оттенок зеленого, пастельный, обязательно с глянцевым блеском, напоминающим росу или капли недавно прошедшего теплого дождя.

“Лаймовый лимонад”

Как только дни становятся более жаркими, все мы тяготеем к кисло-сладким напиткам с добавлением лайма, будь то лимонад, сок или просто освежающая вода с кусочками этого зеленого цитруса. Очень высветленный, почти белый оттенок лайма на ваших ногтях даст вашему образу прилив жизнерадостной свежести, который идеально подходит для ожидания лета.

“Пророщенная пшеница”

Яркий, “фломастерный” оттенок зеленого получил название очень зеленой травки, которая растет на подоконнике у многих, кто заботится о своем питании, а может, выращивает такую траву для котов или просто для красоты. Если вам скучны пастельные цвета и вы хотите воспеть свежую весеннюю зелень и яркость, выбор этого смелого оттенка прекрасно вам подойдет.

“Зеленые холмы”

Прежде чем наступит лето с его жарой, в окружающей среде царит прекрасное равновесие. Дождливые месяцы подходят к концу, и внезапно холмы покрываются богатой зеленой растительностью. Улицы и аллеи вдруг становятся обрамленными яркой листвой, и невозможно насладиться этим чудесным временем преображения. Глубокий зеленый цвет напомнит вам о том, насколько это время года благодатно для новых начинаний.

“Майский изумруд”

У каждого месяца есть свой камень-талисман, ни для кого не секрет, что маю покровительствует яркий и благородный изумруд. А значит, выбор сияющего, с легким блеском и переливами, глубокого зеленого оттенка будет смотреться уместно и великолепно в последние весенние дни.

Оттенки розового: “легкий румянец”

Даже если вы не из тех, кто любит пользоваться румянами или краснеет от прилива романтических чувств, в солнечные майские дни у всех появляется первый загар в виде нежных розовых щечек. Этот нежный цвет можно попробовать еще и на своих ногтях, которые не могут ни загореть, ни покраснеть, но вполне могут прекрасно выглядеть в этом милом девичьем оттенке.

“Барби”

Яркий малиновый оттенок под названием “Барби” тоже может стать хорошим вариантом на конец весны, особенно если вы не планируете сразу же менять маникюр на летний. Этот оттенок достаточно нежный и женственный для весны, но в то же время очень яркий, сочный и свежий для первого месяца лета.

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“Цветущая вишня”

Соцветия вишневых деревьев считаются одними из самых красивых цветов на земле. Весной на раскидистых ветвях дерева расцветают плотные букеты красивых нежно-розовых лепестков. Эти нежные цветы – один из первых признаков того, что весна вступила в свой пиковый период, и одна из причин, по которой цветущие вишни так любимы всеми, заключается в том, что они недолго остаются в этом прекрасном состоянии. Через некоторое время их лепестки сметает мягкий весенний ветерок, а деревья зеленеют от листьев. Продлите их мимолетную бледно-розовую красоту, сделав маникюр в оттенке “цветущая вишня”.

“Мезим”

Возможно, название лекарства для желудка звучит не слишком романтично, но зато оно идеально передает этот оттенок – более яркий, чем “баббл-гам”, но все же чуть более нежный и бледный, чем классический розовый.

Желтые оттенки: “банановый мармелад” или “лаффи-таффи”

Когда-то май был временем, предвещающим беззаботность летних каникул. Как приятно было сидеть на солнышке, готовиться к экзаменам или итоговым контрольным, поглощая вкусные жевательные конфеты с банановым вкусом. Этот бледный, но все еще яркий оттенок желтого может стать идеальным способом вспомнить веселые школьные годы и радостное ожидание трехмесячного отдыха.

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“Желтая канарейка”

А этот оттенок желтого понравится тем, кто уже не может дождаться своего летнего отпуска.

Когда вы думаете о тропическом отдыхе, на ум всегда приходит канареечно-желтый. Он ассоциируется с манго, коктейлями, бикини, тропическими птицами и, конечно же, солнечным светом. Независимо от того, сможете вы улететь на красивый остров или нет, направьте эту пляжную атмосферу с канареечно-желтым маникюром. А еще этот цвет идеально подчеркнет ваш солнечный загар, и неважно, настоящий он или искусственный.

“Солнечный зайчик”

Если вам не хочется видеть на ногтях слишком яркий маникюр, но все же хочется ощутить прилив солнечного света и сияния, попробуйте бледно-желтый оттенок с перламутровым блеском под названием “солнечный зайчик”. Ваш маникюр будет таким же легким, нежным и неуловимым, как это природное явление.

Оттенки синего: “электрическое небо”

Одна из особенностей мая – частые грозы и предгрозовое небо, яркое, наэлектризованное и вдохновляющее. Если пастельные оттенки для вас слишком скучны, попробуйте этот глубокий, темный и очень свежий оттенок.

“Динамо”

В апреле знаменитый спортивный клуб отпраздновал свой столетний юбилей. Если конец весны для вас ассоциируется со спортивными матчами, а юбилей клуба не пустой звук, попробуйте яркий и насыщенный голубой оттенок “Динамо”.

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“Барвинок”

Маленький и нежный цветок барвинок распускается весной тут и там, а его оттенки варьируются от бледно-фиолетового до нежно-голубого. Это оттенок успокаивающий, как лаванда, но с достаточным количеством синего пигмента, чтобы привлечь внимание. Если вы хотите что-то более мягкое, но достойное внимания в это яркое время года, “барвинок” – отличный выбор.

“Освежающая аква”

Бодрящий голубой напоминает об открытии сезона фонтанов и приближающемся купальном сезоне. Когда на улице уже слишком жарко, но еще недостаточно для купания (потому что водоемы не прогрелись), этот оттенок может стать прекрасным охлаждающим и освежающим выбором.

“Наблюдение за облаками”

Очень романтичное название для не менее романтичного оттенка. Этот молочно-белый цвет с легким оттенком голубого напоминает нам об освежающем послеполуденном взгляде на красивое облачное небо.

Блестящие оттенки: “золотой час”

Пасмурная погода – лучшее время для хороших фотографий. Однако ваши шансы поймать “золотой час” становятся чрезвычайно малы, когда облачно. Если вы не знаете, о чем мы говорим, “золотой час” на сленге фотографов – это то время суток, когда солнце только начинает садиться, медленно опускаясь за горизонт. Тем временем все в поле зрения приобретает золотой светящийся оттенок. Этот красивый переливающийся бронзовый лак поможет запечатлеть этот момент в маникюре.

“Роза после дождя”

Этот оттенок розы для вас, если вы хотите чего-то женственного и яркого. Яркие блестки, подчеркнутые золотым сиянием цвета шампанского, шикарный, женственный и в то же время дерзкий вариант.

“Майская радуга”

В мае солнце и дождь часто сменяют друг друга, а иногда даже соседствуют, что дает нам счастье часто лицезреть в небе радугу. В этом оттенке маникюра сверкающая основа цвета шампанского отражает цвета радуги, когда на нее падает свет, создавая эффект весеннего “слепого” дождя.

“Белая жемчужина”

Жемчуг в качестве украшения немного неуклюж в теплое время года, но легкое покрытие цвета может сделать ваш маникюр идеальным и высококлассным. Переливающийся белый цвет идеально сочетается с нейтральными, холодными тонами и серебряными украшениями.

Оттенки фиолетового: “сирень”

Когда лаванда немного приелась, попробуйте еще более нежный и пастельный оттенок свежей сирени. Она повсюду распускается в мае, превращаясь в объект неисчерпаемого вдохновения для модниц.

“Сладкое драже”

Классический фиолетовый может стать частью яркого разноцветного маникюра, напоминающего букет весенних цветов, яркие праздничные шарики в небе или россыпь сладкого драже. Выберите самые яркие пастельные оттенки и добавьте немного блеска.

“Пурпурный дождь”

Дождь или назревающая гроза в весенних сумерках наполняет небо и все вокруг глубокими оттенками фиолетового. Использовав этот оттенок на своих ногтях, вы можете представить, что капли дождя сбивают с кустов благоухающую сирень, наполняя все вокруг неописуемым ароматом.

“Кремовый пирог”

Домашние зимние посиделки с коричными и повидловыми пирогами за чашкой какао с приходом теплого времени года сменяются легкими пирогами, тортами и пирожными с заварным кремом на ярмарках, свадьбах под открытым небом и других веселых мероприятиях, на которые так щедр теплый май. Почему бы не сделать свои ногти такими же нежно-сладкими, как заварной крем?

“Майский закат”

Закаты всегда прекрасны, но в мае они особенно богаты на оттенки: небо переливается от красного к оранжевому и розовому, словно ярко разгоревшийся костер. Если вы любите это волшебное время суток, этот восхитительный оттенок маникюра придется вам по душе.