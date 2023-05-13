 

Пропавшую звезду “Улиц разбитых фонарей” опознали в реанимации после избиения

13.05.2023, 0:05, Новости дня
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Печальная новость для поклонников знаменитого сериала: одна из его актрис оказалась в сложной ситуации. Речь идет о Марине Гридасовой, которая 1 мая покинула свою квартиру в центре Петербурга, отправилась в сторону набережной и пропала. Только спустя несколько дней выяснилось, что звезда “Улиц разбитых фонарей” находится в реанимации – ее опознали, когда она, избитая, смогла с трудом назвать свою фамилию.

63-летнюю исполнительницу роли в картине “Тайны следствия” на протяжении майских праздников искали друзья и соседи. И найдена она была в Апраксином дворе в ужасающем состоянии: на ней не было одежды, тело покрыто ссадинами, перелом челюсти и сотрясение мозга. По предварительной информации, кто-то жутко избил актрису, а также проверяется версия об ее изнасиловании.

Подруги звезды “Улиц разбитых фонарей” рассказали, что пока не могут повидаться с ней в медучреждении. Однако, по их словам, она уже идет на поправку и вот-вот будет переведена в обычную палату. Близкие не понимают, как актриса могла оказаться рядом с рынком, учитывая тот факт, что продукты она покупает в магазине.

А соседи между тем рассказали, что Марина Гридасова ушла из дома, не заперев дверь, в одном халате и кедах. Они предполагают, что актриса направлялась в круглосуточный магазин. Судя по всему, до него звезда “Улиц разбитых фонарей” так и не дошла.


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