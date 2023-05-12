Если джинсовые шорты надоели, попробуйте спортивные: как носить их летом, не теряя своего стиля

Если вы не особо любите юбки и платья, шорты станут обязательным элементом летнего гардероба. Джинсовые модели универсальны, подходят для разных случаев, их легко стилизовать на лето. Однако они поднадоели и не слишком удобны в жару. Если вы устали от джинсовых моделей, стоит обратить внимание на спортивные варианты. Чтобы не потерять свой стиль и выглядеть шикарно в таких шортах, потребуется проявить творческий подход, чтобы они не производили впечатления спортивной одежды. На самом деле работать с ними довольно легко, к тому же они очень удобны. Итак, как носить спортивные шорты летом?

Не бойтесь цвета

Лето приближается, а это значит, что пришло время добавить красок. Спортивные шорты теплого яркого цвета, например розового или оранжевого, могут стать любимым предметом одежды в этом сезоне. Это интересный способ воплотить все летние ощущения в повседневном наряде. В зависимости от цвета комплекта нужно подобрать соответствующие аксессуары, сохранив игривость образа. Например, комплект с оранжевыми спортивными шортами можно дополнить розовыми или синими аксессуарами. Чтобы создать баланс, необходимо выбрать обувь нейтрального цвета.

Цветовые блоки

Если вы предпочитаете менее броский вид, можно стилизовать спортивные шорты в цветовом блоке. Следует выбрать более темные шорты, черные или коричневые, и более светлые остальные части наряда, чтобы создать контраст. Для более непринужденного образа подойдут кроссовки или шлепанцы. Если требуется стильный штрих, лучше выбрать кожаные сандалии.

Базовая футболка

Прелесть спортивных шорт заключается в том, что они сочетаются с самыми простыми предметами одежды, которые есть у каждого. Их можно комбинировать с обычной футболкой, чтобы получить идеальный повседневный наряд. В зависимости от вашего стиля, футболка может быть простой, например обычная белая, или вы можете выбрать модель с забавным рисунком. Если хочется создать монохромный образ, следует выбрать цвет аксессуаров в тон одежды, но важно создать некоторую глубину с помощью одного из дополнений другого оттенка.

Аксессуары

Выбранные аксессуары могут украсить или разрушить любой образ. Что касается наряда со спортивными шортами, внимание к деталям действительно может поднять образ на новый уровень. Выбор шорт нейтрального цвета позволит вам сосредоточиться на аксессуарах. Солнцезащитные очки с цветными линзами могут стать неожиданным акцентом в этом стиле. Чтобы сохранить спортивный дух, стоит подобрать эффектные модные кроссовки. Желательно подобрать их к своим солнцезащитным очкам. Не забывайте об украшениях, в этом случае отлично подойдут массивные серьги.

С белой рубашкой на пуговицах

Классическая белая рубашка на пуговицах — незаменимая вещь в гардеробе. Она работает практически с любым другим предметом одежды, включая спортивные шорты, и способна создать стильную атмосферу. Хотя это и неожиданный дуэт, но они прекрасно дополняют друг друга. Если хочется чувствовать себя комфортно в течение дня и быть при этом собранным, эта пара вещей идеально подходит. Лучше выбрать спортивные шорты светлых тонов, чтобы создать однородный образ, а добавить контраст можно с помощью более темных аксессуаров. Завершить образ кожаной сумкой и сандалиями.

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Сделать белую рубашку на пуговицах спортивной

Белые рубашки на пуговицах не должны ограничиваться классическим стилем. Можно надеть ее со спортивными шортами и при этом выглядеть очень непринужденно. Просто нужно носить ее расстегнутой, а под нее надеть спортивный бюстгальтер или топ. Завершат образ симпатичные кроссовки и сумка через плечо. Чтобы улучшить внешний вид, можно поиграть с более мелкими деталями, такими как украшения, носки, головные уборы.

Скрытое богатство

Если вы не любитель кричащих логотипов, спортивные шорты станут идеальным элементом для создания тихого, но роскошного образа. Чтобы он получился стильным, нужно надеть с шортами поло или толстовку с воротником, а не с капюшоном. Именно в таких деталях и состоит скрытое богатство. Чтобы создать монохромный образ, следует придерживаться той же цветовой палитры и при выборе обуви. Добавить изюминку образу помогут темные кожаные аксессуары.

Черная рубашка на пуговицах

Черная рубашка на пуговицах – самая недооцененная в плане расцветки, однако она может мгновенно вывести образ со спортивными шортами на высокий уровень. Это также отличный вариант, если не хочется придерживаться цветовой палитры шорт. Например, сочетание светлых шорт с черной рубашкой на пуговицах создаст контраст, но при этом придаст наряду элегантности. Чтобы поддержать шикарную атмосферу, нужно выбрать полностью черные аксессуары. Черная кожаная сумка через плечо — идеальный выбор для завершения образа.

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Всплеск цвета в полностью белом наряде

Белый – лучший цвет лета. Он не только отражает солнечные лучи, но и потрясающе выглядит. Чтобы передать летнее настроение, нужно надеть все белое. Белыми должны быть и аксессуары — обувь, сумка, головные уборы. Если хочется ярких красок, следует надеть цветную рубашку на пуговицах и оставить ее расстегнутой. Таким образом можно защитить плечи от летнего солнца и при этом выглядеть потрясающе.

Разные цвета к белым шортам

Если полностью белый образ не для вас, пусть белыми будут только спортивные шорты. Что касается остальной части наряда, нужно добавить другие цвета для создания веселого летнего образа. Важно, чтобы эти цвета не конфликтовали между собой. Необходимо правильно согласовать цвета разных элементов наряда. Например, выбрать обувь и сумку зеленого цвета, а топ и солнцезащитные очки – розового.

Толстовка — всегда хорошая идея

Спортивные шорты иногда показаться скучными. Чтобы немного изменить облик, оставаясь при этом в той же цветовой гамме, можно приобрести симпатичную толстовку. Сочетать ее с шортами довольно легко, так как обе вещи являются повседневными и спортивными. Главное – выбирать цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Нейтральные оттенки очень хорошо комбинируются, и с ними легко работать. То же самое и с аксессуарами — нет необходимости создавать контраст, поскольку все вещи разного цвета, что придает образу достаточную глубину.

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Тай-дай

Tie-dye вернулся и остается с нами. Почему бы не попробовать комплект со спортивными шортами с принтом тай-дай? Это простой способ добавить немного цвета. Можно выбрать любой понравившийся цвет и интенсивность эффекта тай-дай. Чтобы не переборщить, лучше оставьте остальную часть образа простой. Завершат образ кроссовки и повседневная сумка.

Крутой топ

Если надевать со спортивными шортами топ, желательно выбрать как можно более интересную модель. Чтобы создать баланс, нужно выбрать более облегающий верх. Укороченный топ был бы идеальным выбором, но, чтобы сделать его еще круче, следует выбрать рукава длиной не менее трех четвертей. Еще лучше, если он будет с рисунком или в полоску. Что касается обуви, выбирайте сабо на каблуке, которые вернулись в моду.

С плащом

Не везде климат жаркий, но отказываться от спортивных шорт не придется. Если кожаная куртка не в вашем стиле, шорты можно носить с плащом. Нейтральные цвета — это лучший выбор в этом случае, как и кожаная сумка. Из обуви подойдут мокасины или кроссовки.