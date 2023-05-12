Мнение: Почему за дружбу с США надо платить

Американский конгрессмен Сет Молтон заявил, что если Китай начнёт возвращать Тайвань в родную гавань, американцы взорвут фабрики TSMC, главного производителя чипов на планете (ссылка). Иронично вышло: в своё время мистер Молтон воевал в Ираке, а потом пошёл в политику под антивоенными лозунгами, возмущаясь ложью, которой США оправдывали нападение на Ирак.

Теперь тайванцы несколько обескуражены. Они-то думали, что дядюшка Сэм будет защищать их от злых коммунистов с материка. Однако как только злые коммунисты с материка показались на горизонте, дядюшка Сэм приставил кольт к голове отца семейства и начал кричать в окно, что застрелит заложника, если армия Китая высадится на остров.

Что же, тайванцы сами виноваты. За дружбу с США надо платить. Украина вот уже платит, и очень дорого. Евросоюз платит. Япония платит. Тайвань ничем не лучше — тоже будет страдать.

Американских политиков можно понять. Выбор у них небогат: или они будут пожирать другие страны, или США погрузятся в глубокий кризис. Так уж выглядит современная геополитическая карта: варианта быть нормальными у США нет. Аналогичным образом нет варианта быть нормальным у проигравшегося в карты бандита, за которым охотится полиция: ради спасения собственной шкуры он вынужден идти на новые жестокие преступления.

Центр нашей планеты, как верно указывал, например, покойный Бжезинский, расположен в Евразии. В естественных условиях вся экономическая жизнь сосредоточена на густонаселённой линии Азия-Россия-Европа, а остальные континенты, такие как Африка, Америка и Австралия, являются малозначимой периферией. США при такой конфигурации — всего лишь провинциальный остров, не имеющий большого влияния на мировую политику. Из чего следует, что США в естественных условиях не способны быть сверхдержавой и извлекать из планеты долларовую дань при помощи своей валюты.

У США есть только один способ сохранить могущество — без устали ломать естественный порядок вещей, чтобы миллиарды евразийцев вынуждены были склониться перед американцами, которых количественно в 20 раз меньше. Более конкретно, для этого американцам нужно следующее:

— держать Китай и прочие крупные страны возможно более бедными;

— разжигать конфликты на линии Китай-Россия-Европа, чтобы помешать созданию удобных торговых путей.

Из этих задач вытекают конкретные способы их решения, которые мы наблюдаем в новостях.

1. США пытались захватить Россию при помощи оранжевой революции, чтобы натравить нас на Китай подобно тому, как они натравили на нас Украину.

2. США устроили на Украине Евромайдан и использовали Киев, чтобы оторвать Евросоюз от России, обрезав тем самым сухопутную линию Китай-Россия-Европа до линии Китай-Россия.

3. Сейчас США пытаются поджечь Тайвань, чтобы ослабить Китай и нарушить морскую торговлю между Китаем и Европой. Если получится — ещё заставить Китай воевать с Японией и Южной Кореей.

У Европы географическое положение более выигрышно, чем у США. Несмотря на жестокость и агрессивность европейских народов, Европа вполне способна мирно сотрудничать с другими регионами. У США такой возможности нет — американцам жизненно необходимо, чтобы китайцы, индийцы, русские и так далее, во-первых, жили на порядок беднее американцев, а во-вторых, воевали друг с другом. Тогда схема получается уродливой, но устойчивой: везде плохо и бедно, планета становится большой помойкой, но королём на этой помойке сидит дядюшка Сэм.

Чтобы человечество избавилось от постоянных пожаров и нависающей угрозы ядерной войны, США должны уйти в глубокий кризис и быть разоружены. Для всех стран по отдельности — кроме, может быть, столь же преступной Канады — безопаснее всего сейчас враждовать с США. Полагаю, пример Украины и Тайваня достаточно нагляден, чтобы в 2023 году это было очевидным.