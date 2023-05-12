Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью

В последний раз именитый кутюрье выходил на подиум 26 июня 2022 года, когда своим показом на Парящем мосту в Зарядье закрывал Московскую неделю моды. Поддержать маэстро и оценить его коллекцию Haute couture пришли тогда Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Олег Газманов, Таисия Повалий и Валерия.

В своей последней коллекции маэстро представил отделанные камнями шитьем и аппликациями роскошные платья, а после показа сказал, что это будет у нас оставаться модным во всем времена. Согласилась с ним и красавица-жена. “Белое, черное, пайетки, золото – все это остается в тренде”, – заверяла тогда Марина Юдашкина.

И этот показ, это определение трендов, можно считать своеобразным духовным завещанием Юдашкина всем нашим модникам и модницам. Он хорошо понимал русскую душу. Это как в знаменитой песне на стихи поэта Юрия Левитанского: “– Вы полагаете, все это будет носиться? – Я полагаю, что все это следует шить”.

Напомним, страшный диагноз “рак” Юдашкин узнал в 2016 году. Модельер признавался, что был раздавлен новостью, потрясен и подавлен – он даже хотел отказаться от лечения. К счастью, родные настояли на всех необходимых процедурах. Но все равно появились метастазы в голове, которые в итоге и привели к смерти маэстро на 60-м году жизни.