В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына
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В центре российской столицы в четырехкомнатной квартире нашли тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Уточняется, что у женщины было два наследника, один из которых проживает в США,.
Cын из Америки заподозрил неладное, передает Пятый канал. Дверь квартиры на Арбате вскрыли коммунальщики, которые и обнаружили два тела. Трупы не имели внешних признаков насильственной смерти, передает Пятый канал.
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