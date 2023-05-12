В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына

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12.05.2023, 22:45, Новости дня
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В центре российской столицы в четырехкомнатной квартире нашли тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Уточняется, что у женщины было два наследника, один из которых проживает в США,.

Cын из Америки заподозрил неладное, передает Пятый канал. Дверь квартиры на Арбате вскрыли коммунальщики, которые и обнаружили два тела. Трупы не имели внешних признаков насильственной смерти, передает Пятый канал.


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