В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына

В центре российской столицы в четырехкомнатной квартире нашли тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Уточняется, что у женщины было два наследника, один из которых проживает в США,.

Cын из Америки заподозрил неладное, передает Пятый канал. Дверь квартиры на Арбате вскрыли коммунальщики, которые и обнаружили два тела. Трупы не имели внешних признаков насильственной смерти, передает Пятый канал.