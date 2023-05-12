Рупор тоталитарной пропаганды: Темники наступления

Темники наступления

Темники атлантических СМИ в освещении возможного наступления украинских сил, несмотря на различия в позициях собственников и ориентированности на определенную аудиторию, примерно идентичны – на стыке information warfare и медиамаркетинга.

▪️ детальная фото/видео фиксация любых возможных потерь среди личного состава с российской стороны, акцентирование кадров/планов с пересечением российскими силами границ по состоянию до госпереворота на Украине в 2014

▪️ высокий приоритет видеофиксации возможных сдачи в плен российских сил (численностью более отделения), уничтожения передовых российских вооружений с использованием систем вооружения стран НАТО

▪️ репортажи/стенд-апы с позитивной тональностью в отношении возможного занятия украинскими силами населенных пунктов, находящихся под российским контролем

▪️ использование медиа-фактуры по итогам боестолкновений в целях акцентирования роли, предоставленных атлантическим сообществом, главным образом США, вооружений украинской стороне

▪️ использование полученных от российских лиц (начиная от официальных лиц/качество и заканчивая рядовыми гражданами/количество) мнений, оценок, сосредоточенных на возможных неудачах российской стороны в ходе предполагаемого украинского наступления. Признание неудач россиянами планируется использовать в нарративе о том, что Россия не способна удержать новые территории и ее выходом остается использование ТЯО

▪️ недопущение попадания в информационное пространство атлантического сообщества медиа-фактуры уничтоженных/захваченных вооружений НАТО, в первую очередь – американского производства

▪️ строгий запрет на тиражирование оценок и мнений украинской стороны о том, что неудачи в наступлении вызваны нехваткой западных вооружений, подготовки, разведданных и ограничениями по типам поставляемых атлантическим сообществом Киеву вооружений

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