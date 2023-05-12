(18+) Не выйдет

У авторитетного бизнесмена из 90-х не пенсия — кешбэк: Анатолию Быкову вынесли новый приговор, режим меняется на строгий.



Оглашение приговора бизнесмену Быкову в Красноярске. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

17 лет строгого режима. Обвинительным приговором в Центральном райсуде Красноярска завершилось и второе дело из пяти, возбужденных в последние три года против бывшего теневого хозяина города Анатолия Быкова. Ему инкриминировали подстрекательство к заказному убийству коммерсанта Андрея Неколова и покушению на одного из своих приближенных — вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

Это события осени-зимы 2004–2005 годов. От отбывания наказания за Грабовского Быкова освободили в связи с истечением срока давности, а за Неколова назначили 11 лет. Гособвинитель Жанна Волнистова запрашивала 12 лет лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора — 18 (прежде в Свердловском райсуде Красноярска Быков уже получил 13 лет за заказ двойного убийства в 1994 году). Суд дал на год меньше, итого — 17. Суд также удовлетворил иск на 10 млн рублей в пользу потерпевших.

Для Красноярска, серьезно ушибленного в 90-е, когда правила жизни ему взялся советовать, а то и диктовать по праву силы пробитый боксер из райцентра, собравший вокруг себя все отребье, готовое рвать на куски конкурентов, излишне настаивать на важности этих событий в судах.

Но что сказать про огромную паузу между преступлением и наказанием? Конечно, это ненормально, но, если без эмоций, это порядок вещей в России. С ее долгой зимой, циклическим обнулением надежд и правил, временными петлями. Длинная воля, неиссякаемая — тогда увидишь что-то вроде справедливости. Возможно.

63-летний Быков уже три года в СИЗО, и это время ему засчитывалось с коэффициентом 1,5 (выходило уже как 4,5 года в колонии). Теперь режим меняется с общего на строгий, бонусы по общему режиму аннулируются.

Меж тем 17 — не окончательный срок. За 90-е кешбэк продолжает капать. Накануне, 11 мая, со второй попытки в еще одном райсуде Красноярска, Кировском, заседали по очередному делу: Быкову инкриминируют заказ уголовного авторитета Владимира Филиппова (Филиппа) в 1998 году — «из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире поручил руководителю подчиненной преступной группы (Вилору Струганову, он же Паша Цветомузыка — А. Т.) убить своего потенциального конкурента».

И в тот же день, 11 мая, по иску прокурора краевой арбитраж отнял огромный земельный участок в Красноярске у одного из приближенных Быкова со времен алюминиевых войн — живущего сейчас в Черногории Вадима Алексеева. Землю предоставила мэрия за медяки, на ней разместился вещевой и продуктовый рынок Восточный — легендарное «Поле чудес» на КрасТЭЦ, где с 90-х на куске картона, брошенном на землю, мерял джинсы не один Красноярск — половина Сибири. Аналог московского Черкизона. Прибыль от «Поля чудес» оценивали, конечно, в цифрах поменьше, чем от алюминиевого завода, тем не менее и она впечатляет.

И хоть адвокаты Быкова вспоминали совет Черчилля «идти сквозь ад, не задерживаясь» — не получается: их доверитель там чрезвычайно известен и чересчур популярен.

Чего не скажешь об этом свете и Красноярске наяву: никаких столпотворений в зале суда и перед судом, как на первом процессе, никто не встречает адвокатов аплодисментами и даже просто не встречает, у быковского телеграм-канала с новостями о нем 1281 подписчик, петицию на Сhange.org «Свободу Быкову» более чем за месяц подписал всего 561 человек. 12 мая замечаю в отдалении от здания райсуда лишь несколько динозавров из 90-х — авто по-прежнему большие и модные, но уже не с госномерами 007, подчеркивавшими раньше их принадлежность к быковским. Некоторые идут в зал суда посмотреть на кумира. Но все это единичные экземпляры. Куда больше на прилегающих пространствах полиции и Росгвардии. И все спокойны, только что не семечки грызут. Быков о своей чрезвычайной популярности в народе всегда говорил и продолжает говорить, но, как видим, и ее определяет позиция властей. В 90-е он им был нужен, теперь нет. И на нем нарисовали крест. И бывшие поклонники согласились.

Тем не менее на приговор съезжается много СМИ, камер, и подсудимый, заходя в зал — как всегда бодрый и улыбчивый, возможно, даже чересчур, — искренне удивляется: «О, ни фига себе, сколько народу, а!»

В первом суде над Быковым обвинение строилось на свидетельствах троих — боевиков из дружественной саяногорской группировки Владимира Татаренкова (Татарина) и его самого, главаря.

Во втором, только что закончившемся процессе ключевые показания, изобличающие Быкова, дал штатный киллер преступного сообщества Александр Живица (Буль), работавший по профессии с начала 90-х в течение 20 лет.

«Новая» подробно писала о событиях, положенных в основу этого дела. Сейчас лишь один характерный документ — «о доблестях, о подвигах, о славе», причем из первых рук. Один из протоколов опроса киллера Буля от 7 июня 2020 года. Делится воспоминаниями он с сотрудником УФСБ Красноярского края (с незначительными сокращениями, с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации оригинала).

ИЗ ПРОТОКОЛА ОПРОСА КИЛЛЕРА БУЛЯ

«С Быковым А.П. я знаком с лета 1993 года, после моего освобождения из мест заключения. Я постоянно контактировал с ним, поскольку его близким являлся Струганов В.В. с которым я находился в дружеских отношениях.

В период нахождения Быкова А.П. в Венгрии я совместно с Стругановым В.В. и сопровождающим нас Еловским собирался выехать к нему в Венгрию, но был задержан при пересечении таможенной границы в аэропорту Шереметьево с незадекларированной деньгами 6900 долларов США, в этой связи я был снят с рейса. Струганов, самостоятельно съездил к Быкову, как позднее в 1999 году мне стало известно одной из причин поездки Струганова к Быкову стало получение от него разрешения на мое убийство, но последний в тот момент его не дал. После указанных событий я перестал общаться со Стругановым и его окружением, уехал из Москвы в Красноярск.

Уже после освобождения Быкова точную дату я не помню, Быков с водителем приезжал в принадлежащий мне дом Базайской улице. В ходе встречи, в разговоре Быков подтвердил информацию, что Струганов приезжал и просил его разрешения на убийство меня, после чего мы возобновили личное общение и периодически стал с ним встречаться.

В последствии на протяжении 2004 года я часто встречался с Быковым, на территории его дома в п.Удачный, встречи проходили возле его офиса. Кроме этого, я был знаком с бывшим сотрудником уголовного розыска Назаровым С.В. который в тот момент уже был уволен из милиции и поддерживал близкие контакты с Быковым, можно сказать, что Назаров был его доверенным лицом. В тот же период я вел с Назаровым и Быковым множество разговоров на разные темы, иногда с обоими совместно касающиеся ведения бизнеса.

В октябре 2004 года Быков в ходе личной встречи с ним в Удачном конкретно дал мне указание начать подготовку к убийству Грабовского и сделать его скорее. Назаров стали вести со мной разговоры о необходимости убийства Грабовского Андрея Владимировича, который в тот был поставлен Быковым присматривать за Центральным рынком. Как мне стало известно уже от Назарова, что Грабовский обнаглел, зажрался и не уважает Быкова и неправильно посылает доли с Колхозного (Центрального) рынка.

Я знал, что Грабовский проживает в коттеджном поселке на Овинном, и практически ежедневно выезжает на Центральный рынок, передвигался он на автомобиле АУДИ А-6 либо БМВ 7-ой серии иногда с водителем, это я знал поскольку я осуществлял слежку за Грабовским. 1 ноября я на автомобиле Нива вишневого цвета принадлежащем моему брату я выбрал место для совершения убийства Грабовского на автомобильной дороге ведущей от поселка Таймыр в сторону Овинного, в месте, где после поворота дорога ведет в гору и машины двигаются медленно на прямом участке. Я остановил автомобиль по ходу движения на дороге, пересел на заднее сидение и приготовил к стрельбе автомат Калашникова, который у меня имелся, и ждал автомашину Грабовского. Увидев автомобиль БМВ на котором передвигался Грабовский, я через стекло задней двери выпустил несколько очередей в сторону приближающегося автомобиля в район лобового стекла. Уже стреляя я увидел, что в автомобиле находилось несколько человек, поскольку на переднем сидении рядом с водителем находился еще человек. Автомобиль резко свернул с дороги и съехал с нее в стороны строящихся коттеджей, после чего проехал еще некоторое время и остановился, из него выбежали двое человек которые побежали в другую сторону от меня. Я не стал их догонять а сел за руль и уехал с места стрельбы, и поехал в сторону озера расположенного между БСМП и Ветлужанкой где выбросил автомат в озеро. После этого в СМИ поднялась шумиха и я решил отложить эту работу.

Через несколько дней произошло убийство Назарова и Грабовский стал основным подозреваемым, в отношении него начались проверки сотрудниками милиции. Грабовский переехал на съемную квартиру в районе Менжинского. После чего я для себя принял решение не доводить начатое до конца. Посчитал что проблема решена: на Центральный рынок управлять зашли люди Быкова Скворцовы отец с сыном, дом в Овинном в котором проживал Грабовский Быков забрал себе.

Место, куда я выкинул оружие использованное для покушения на Грабовского я могу показать на местности».

В 2015-м Живице за семь трупов дали 12 лет. На момент опроса он — в Ачинске, в «изолированном участке, функционирующем как исправительный центр». (С 1 января 2017 года в РФ введен новый вид уголовного наказания — принудительные работы. По сути, это «химия» из времен позднего СССР. Теперь ее могут дать «как альтернативу лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые».) После того опроса Живица на очной ставке с Быковым подтвердил основные тезисы своего рассказа.

Когда Быкову предоставили последнее слово, он поправил судью: «Не последнее, а крайнее. Последнее я скажу тогда, когда все участники этой преступной группы будут находиться на моем месте». Среди этих участников Быков традиционно называет уйму народа — от крупнейших бизнесменов родом из 90-х, политиков, сотрудников спецслужб и силовых структур до журналистов. Все они строили ему козни за то, что он «препятствовал разграблению края». Обещает дойти до Конституционного суда и ООН, чтобы доказать невиновность. А пока предлагает руководству СК, МВД и Генпрокуратуры создать комиссию, приехать в Красноярск и разобраться с его преследованием: «Я больше, чем ФСБ знаю».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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