Мнение: Путин и отток

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 342 «О внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы».

В документе зафиксировано, что «в 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток россиян заграницу».

Интересная версия! Оказывается, изменились «социально-экономические условия». Только и всего. И именно из-за них народ повалил из России. Из-за коварных условий. Именно из-за них Путин поручил принять «…дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж».

Что это за меры в Указе не раскрыто. Нашел только один пункт. Да и он – не о снижении оттока, а о переселении:

И в целом указ выглядит не мерах для снижения оттока из России россиян, а о мерах, облегчающих принятие российского гражданства гражданами других стран, мигрантами.

Задумался. Как бы лоббисты и исполнители этого Указа не пропихнули одну, но очень действенную меры для «снижения оттока» – о перекрытии границ.



Рис. отсюда и отсюда

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