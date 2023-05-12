Мнение: Звёзды на флаге Китая, единая валюта БРИКС и зависимость Европы от Китая

1. Четыре звезды на флаге Китая символизируют четыре дружных класса: рабочий класс, крестьянский класс, мелкую буржуазию и буржуазию. С каждым годом политическое устройство Китая нравится мне всё больше и больше. Если бы я жил в Китае, я был бы весьма доволен: ура, у меня тоже есть своя звезда! Почему бы и нам не сделать что-нибудь подобное в России? Вклад предпринимателей в общее дело у нас явно недооценивают.

2. По данным американского агентства Блумберг, на следующем саммите БРИКС будут обсуждать создание единой валюты стран БРИКС (ссылка):



Группа стран БРИКС обсудит возможность введения общей валюты, по словам министра иностранных дел ЮАР, этот вопрос, вероятно, будет включен в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа.

БРИКС представляет более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства, что делает его одним из самых важных экономических блоков в мире.

Перспективы единой валюты выглядят пока что тускло. Однако и дальнейший перевод торговли с доллара и евро на национальные валюты стран БРИКС, особенно на юань, тоже устраивающий нас вариант.

Кстати, агентство Блумберг сообщает, что Китай и Таиланд обсуждают отказ от доллара и переход на расчёты в батах и юанях (ссылка). Хорошая новость и для нас тоже, так как российские туристы смогут тратить в Таиланде юани.

3. У Китая есть способы вынудить Евросоюз перейти на торговлю в юанях — если не прямо завтра, так значит в обозримой перспективе. Европейская экономика жёстко зависит от поставок целого ряда дефицитных металлов. Зависимость ЕС от китайского импорта лития составляет 97%, марганца – 93%, свинца – 69%, скандия – 66%, висмута – 49%. От альтернативного импорта из России ЕС отказывается, между тем эти металлы крайне важны для европейской энергетики (ссылка):

КНР доминирует во всей цепочке создания стоимости большинства «зеленых» продуктов, производимых в странах Евросоюза. На его долю приходится более половины мирового производства аккумуляторных металлов, включая литий, кобальт и марганец, и до 100% редкоземельных элементов.

Прогнозы массового роста спроса даже на менее редкие металлы, такие как медь, показывают, что Европе их может не хватить. В 2023 году ЕС впервые отнес медь и никель к категории критически важного сырья, хотя в мире существует множество дружественных стран-производителей. Но они не способны покрыть дефицит.

После отказа от экспорта из России, ситуация в ЕС усугубилась.