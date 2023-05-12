 

Мнение: О проклятии русских мужчин… Кто их так возненавидел и за что?

12.05.2023, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неумолимая статистика свидетельствует, что #Россия — страна победившей «токсичности» в отношении мужчин, из-за которой те умирают на 10 лет раньше, чем #женщины. Такой большой разницы нет почти нигде в мире.

А в прошлом году Россия вышла на первое место в мире по разрыву в продолжительности жизни мужчин и женщин. Почему?

Разница в смертности мужчин и женщин есть почти во всех странах. Однако в большинстве случаев она проявляется после 60 лет. В России же #мужчины начинают умирать чаще сверстниц уже после 25!. И они почти в семь раз чаще женщин заканчивают жизнь самоубийством.

Обычно в трудоспособном возрасте люди погибают не от болезней, а от «внешних причин» — это несчастные случаи, убийства, самоубийства, отравления и так далее. Для мужчин этого возраста риск смерти от внешней причины в пять раз выше, чем для женщин. По оценкам демографа Алексея Ракши, до смертей от внешних причин в России так или иначе связаны с алкоголем — и это не цирроз печени.

Это приводит к сильному перекосу в демографической структуре России. В возрастной группе 80-84 года женщин уже в три раза больше, чем мужчин. Причём биологически обусловленная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет не более двух лет. Всё остальное – культурные факторы, в том числе постсоветский тип маскулинности, который с одной стороны сохраняет все архаичные требования к мужчине со стороны социума — быть успешным, богатым, сильным и т.п., — а с другой предполагает пренебрежение мужчиной в микросоциуме, т.е. в семье, где его историческая роль нивелируется чуть более, чем полностью.

Современный мир устроен так, что в большинстве случаев среднестатистический #мужчина уже не может быть единственным добытчиком в семье. Это началось в годы Первой и Второй мировых войн, когда слабый пол начали перетаскивать из классических домохозяек в наёмные работницы на предприятиях. Такой манёвр трудовым ресурсам дал капитализму огромную экономию в расходах на персонал. В итоге даже в самых богатых странах развитого мира мужские доходы не позволяют ему полностью содержать женщину и ребёнка/детей, что снизило его статус. В России произошло нечто аналогичное. Но если на Западе к этому шли на протяжении двух, а то и трёх поколений, то у нас такая трансформация произошла на протяжении жизни всего лишь одного.

В итоге обычный мужчина стал женщине экономически не нужен после того, как поспособствовал выполнению ею детородной функции ну и взял на себя часть хлопот по воспитанию потомства в ранний период жизни. А примерно к 35-40-45 годам, в зависимости от возраста вступления в брак, мужчину из семьи начинают активно выпихивать. Как выразился один из моих постоянных комментаторов, «для женщины 40+ уже нет никакой практической необходимости держать рядом штаны, а если к 40+ у штанов портится характер, то шанс пойти на выход в одинокую жизнь у них приближается к 100%. Женщины в подавляющем своём большинстве — очень практичные существа и то, что перестаёт представлять ценность, они из жизни тупо выбрасывают».

Ну а то, что одинокие мужчины долго не живут, вполне подтверждает #статистика.

Осуждать ли женщин за расчётливость и прагматизм? Или, наоборот, обнять и понять, что «женская практичность и решительность отнюдь не делают женщин монстрами»? Бог весть…

Но как долго протянет страна и #общество, где мужчина — всего лишь «расходный материал»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.23 / Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной

06.07.20 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

07.10.22 / Минимализм – Личное мнение

23.04.23 / Рупор тоталитарной пропаганды: О позиции Китая по Тайваню

26.10.22 / Скандалы: Сменить «Россию» на «Иран»

17.06.22 / Мнение: Пленные американские наемники

23.03.23 / Начали за здравие

13.09.22 / Вещество из древесины лиственницы использовали для создания новой биоразлагаемой упаковки

17.03.23 / В сети опубликовали список изменений танка Abrams, предназначенного для ВСУ

23.11.21 / В России запретят работать программистами без наличия профильного образования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика