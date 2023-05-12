Мнение: О проклятии русских мужчин… Кто их так возненавидел и за что?

Неумолимая статистика свидетельствует, что #Россия — страна победившей «токсичности» в отношении мужчин, из-за которой те умирают на 10 лет раньше, чем #женщины. Такой большой разницы нет почти нигде в мире.

А в прошлом году Россия вышла на первое место в мире по разрыву в продолжительности жизни мужчин и женщин. Почему?

Разница в смертности мужчин и женщин есть почти во всех странах. Однако в большинстве случаев она проявляется после 60 лет. В России же #мужчины начинают умирать чаще сверстниц уже после 25!. И они почти в семь раз чаще женщин заканчивают жизнь самоубийством.

Обычно в трудоспособном возрасте люди погибают не от болезней, а от «внешних причин» — это несчастные случаи, убийства, самоубийства, отравления и так далее. Для мужчин этого возраста риск смерти от внешней причины в пять раз выше, чем для женщин. По оценкам демографа Алексея Ракши, до ⅔ смертей от внешних причин в России так или иначе связаны с алкоголем — и это не цирроз печени.

Это приводит к сильному перекосу в демографической структуре России. В возрастной группе 80-84 года женщин уже в три раза больше, чем мужчин. Причём биологически обусловленная разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет не более двух лет. Всё остальное – культурные факторы, в том числе постсоветский тип маскулинности, который с одной стороны сохраняет все архаичные требования к мужчине со стороны социума — быть успешным, богатым, сильным и т.п., — а с другой предполагает пренебрежение мужчиной в микросоциуме, т.е. в семье, где его историческая роль нивелируется чуть более, чем полностью.

Современный мир устроен так, что в большинстве случаев среднестатистический #мужчина уже не может быть единственным добытчиком в семье. Это началось в годы Первой и Второй мировых войн, когда слабый пол начали перетаскивать из классических домохозяек в наёмные работницы на предприятиях. Такой манёвр трудовым ресурсам дал капитализму огромную экономию в расходах на персонал. В итоге даже в самых богатых странах развитого мира мужские доходы не позволяют ему полностью содержать женщину и ребёнка/детей, что снизило его статус. В России произошло нечто аналогичное. Но если на Западе к этому шли на протяжении двух, а то и трёх поколений, то у нас такая трансформация произошла на протяжении жизни всего лишь одного.

В итоге обычный мужчина стал женщине экономически не нужен после того, как поспособствовал выполнению ею детородной функции ну и взял на себя часть хлопот по воспитанию потомства в ранний период жизни. А примерно к 35-40-45 годам, в зависимости от возраста вступления в брак, мужчину из семьи начинают активно выпихивать. Как выразился один из моих постоянных комментаторов, «для женщины 40+ уже нет никакой практической необходимости держать рядом штаны, а если к 40+ у штанов портится характер, то шанс пойти на выход в одинокую жизнь у них приближается к 100%. Женщины в подавляющем своём большинстве — очень практичные существа и то, что перестаёт представлять ценность, они из жизни тупо выбрасывают».

Ну а то, что одинокие мужчины долго не живут, вполне подтверждает #статистика.

Осуждать ли женщин за расчётливость и прагматизм? Или, наоборот, обнять и понять, что «женская практичность и решительность отнюдь не делают женщин монстрами»? Бог весть…

Но как долго протянет страна и #общество, где мужчина — всего лишь «расходный материал»?

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