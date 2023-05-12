Мнение: КАК Я РАБОТАЛ НА ПУТИНА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Окончание истории. Начало см. здесь.

Дней за 5 до выборов я сказал мэру, чтобы он не беспокоился, мол, по моим расчетам выходит, что мы наберем 60%. На самом деле последняя социология давала только 51% при 20% «неопределившихся», и расчеты можно было делать любые – как в ту, так и в другую сторону.

Так что у меня сработало что-то вроде интуиции. И она не подвела! В итоге по всем городским участкам (сплошь КОИБы, ни одной «обычной» избирательной урны!) вышло 59% с копейками.

Результат многих поверг в шок; скажем, в соседнем областном центре набралось всего лишь 53% – и это при том, что там «вброс» (мы знали доподлинно) составил никак не менее 10, а то и 15%.

Можно, конечно, сказать – ну и что? Это даже меньше среднего! Вон, в среднем по России-то у Путина – аж 63%!

Так-то оно так, но с небольшой поправкой: даже самые оголтелые сторонники Путина с неохотой признают, что выборы были «не совсем чистые», и как минимум 10% нацлидеру банально накидали.

То есть наши «чистые» 59% надо сравнивать с «очищенными» общефедеральными как максимум 53% (а скорее всего, и еще меньше). 6% – это уже значимая разница, причем достигнутая в изначально крайне «недовольном» городе!

За счет чего же был достигнут этот успех? И насколько надежен полученный результат – то есть можно ли утверждать, что мы достигли какого-то перелома в отношении жителей города к Путину, что они его, типа, заново полюбили?

Мне кажется, успех был достигнут за счет того, что нам – очень ненадолго – удалось построить в городке качественную ИМИТАЦИЮ нормального общества. Ценой высочайшего напряжения всех сил аппарата и лично мэра мы изобразили для жителей город, в котором чиновники чутко откликаются на их малейшие просьбы; в котором сам мэр и все его подчиненные, помимо основной работы, без устали общаются с жителями, внимательно их выслушивают и стараются понять; где городские газеты смело пишут о делах и проблемах, интересных жителям, а не чиновникам; где телевидение – действительно площадка для обсуждения острых тем, на которой слово могут брать и простые люди «с улицы»; наконец – мы создали и продемонстрировали жителям реальную общественную организацию, которая не была послушной марионеткой местных властей, а наоборот – смело клеймила все недостатки и вступалась за простых людей, так как чувствовала за собой поддержку Высшей Силы. Что с того, что в западных странах такой «высшей силой» обычно считают Закон? У нас в его роли был Великий и Ужасный Путин, нацлидер и прочая.

Главное, что жить в таком городе людям неожиданно понравилось. И они проголосовали – за то, чтобы сказка не кончалась.

Здесь и таится ответ на вопрос, насколько устойчивой будет показанная «электоральная поддержка». Ответ прост – ни на сколько. Все эти месяцы аппарат чувствовал себя поставленным в абсолютно противоестественное положение. И, едва выборы прошли, он распрямился и снова лег так, как ему удобно.

Имитации, всяческие декорации хороши – но у них нет фундамента. Путин на этих выборах сыграл в крайне опасную для себя игру – выжал максимум на нисходящем тренде. Ответом, очевидно, будет массовое разочарование – и обвальное падение в самом скором будущем.

КОНЕЦ