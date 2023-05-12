Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива

В российской столице мужчина впал в кому после выпитого стакана пива. По информации, которая попала в распоряжение журналистов, у него диагностировали аспирационную пневмонию.

Отмечается, что гражданин купил бутылку пива в местном винном магазине. Выпив содержимое, он лег спать, но не очнулся.

Утром мать мужчины нашла его без сознания. Москвича срочно госпитализировали. Сейчас мужчина находится в коме на искусственной вентиляции легких, сообщает URA.ru.