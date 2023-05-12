 

«Пиратская» косынка, бейсболка и огромная заколка из 90-х: лайфхаки на случай, когда нет времени помыть голову

12.05.2023, 21:10, Разное
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Иногда обстоятельства складываются так, что нужно идти по делам, но нет времени помыть голову. Можно воспользоваться сухим шампунем для волос, а можно поступить иначе и использовать доступные и имеющиеся в наличии аксессуары.

«Пиратская» косынка

Создайте легкий игривый образ с помощью косынки. Повяжите аксессуар на голову так, чтобы он прикрыл жирные корни.

Вы можете повязать косынку на распущенные волосы, а можете сделать прическу. Например, аксессуар можно вплести непосредственно в прическу (к примеру, в косу или в пучок).

Бейсболка

Если на улице стоит солнечная погода, тогда и вовсе нет никаких проблем. Просто надевайте бейсболку и отправляйтесь по делам. Под головным убором никто не заметит, что у вас несвежие волосы.

Огромная заколка из девяностых

Еще один эффективный метод заключается в отвлечении внимания. Вам нужно, чтобы взгляды окружающих были устремлены на какую-нибудь вещь. К примеру, это может быть большая заколка по типу таких, какие были в моде в девяностые годы. Просто зачешите волосы назад, можете в височных зонах даже чуть сбрызнуть лаком. Затем сбоку прикрепите массивную красивую заколку.

Крабик

Если у вас есть в наличии большая заколка-крабик, тогда вы можете использовать ее для создания прически. Соберите волосы сзади на затылке, заколите крабиком вертикально. Таким образом спрячете жирные корни.

Пучок

Не только с помощью аксессуаров, но также и с помощью правильно подобранных причесок можно скрыть не совсем чистые волосы. Например, вы можете зачесать шевелюру назад, сформировать пучок и зафиксировать его широкой резинкой. Кстати, подобная укладка прекрасно вписывается в образы в стиле балеткор.

Косички

Косички — еще один удачный вариант для тех, кто не успел помыть голову. Вы можете сплести одну, две или даже большее количество косичек. Желательно, чтобы плетение начиналось прямо с корней.


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