Гормон сна может нарушать работу бактерий в кишечнике и провоцировать развитие болезней

О том, что гормон сна мелатонин имеет антиоксидантное действие, ученые знали уже давно. Теперь же выяснилось, что кроме своей основной функции — регулирования циклов сна — мелатонин способен усиливать воспаление кишечника, даже мешать нормальной работе микробиоты. Вот почему принимать мелатонин в качестве добавки при проблемах со сном не стоит без серьезной необходимости.

Главное – сохранить кишечник здоровым

Микробиота кишечника — это множество разных бактерий и микробов, контролирующих пищеварение и укрепляющих нашу иммунную систему. Нарушение баланса микробов в кишечнике приводит к увеличению веса, скачкам глюкозы и холестерина в крови и другим расстройствам. Мелатонин, который нередко принимается людьми с бессонницей, может усугубить эти опасные состояния.

Исследование ученых показывает, что при приеме гормональных добавок нужно быть предельно осторожными. Мелатонин не только влияет на сон, но при избыточных дозах также ослабляет защитные функции кишечника, нарушая работу бактерий. В результате аномальной активности иммунных клеток, чрезмерно реагирующих на патоген, могут развиться самые серьезные болезни.

Нарушенный микробиом трудно восстановить

Лечение пораженного избытком мелатонина кишечника влечет за собой подавление или ингибирование иммунного ответа, чтобы уменьшить чрезмерное воспаление. Помимо кортикостероидов и иммунодепрессантов лечение может включать иммунобиологические препараты, которые более эффективны при среднетяжелых и тяжелых случаях.

Ученые, имея многолетний опыт исследования гормонов, лишь недавно сосредоточились на мелатонине. Выяснилось, что помимо благотворного воздействия на сон у него есть неблагоприятные побочные эффекты. Мелатонин действительно может действовать, как антиоксидант и улучшать некоторые физиологические проблемы. Но он также подрывает работу кишечника.

Исследование подтверждает опасность мелатонина

Ученые провели эксперимент, при котором у мышей вызывали колит и лечили мелатонином. Их состояние не улучшилось, а ухудшилось. Воспаление кишечника у животных стало намного сильнее. Затем специалисты начали пытаться понять почему. Обнаружилось, что мелатонин оказывает положительное влияние на заболевание, если игнорировать влияние на микробиоту кишечника и лечить мышей антибиотиками широкого спектра действия для уничтожения всех бактерий.

Таким образом, негативное действие мелатонина зависит от бактерий, которые живут в кишечнике и также связаны с воспалительными заболеваниями. Некоторые особенности кишечной микробиоты усиливают воспаление и нарушают регуляцию иммунной системы в ответ на лечение мелатонином, повреждая пищеварительную систему.

Мы должны быть очень осторожны с лекарствами, гормонами, предлагаемыми в качестве пищевых добавок. Покупая такие средства в аптеке, не думайте, что они ничего не изменят в вашем организме. На самом деле это совсем не так, это гормон, который напрямую влияет на состояние иммунной системы.