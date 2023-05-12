Притянет в компанию, захочется творить: какие изменения внутри нас можно ожидать, когда Солнце войдет в знак Близнецов

В этом году Солнце входит в Близнецы 21 мая. У нас есть целый месяц невероятной энергии, которую мы можем использовать, чтобы наслаждаться жизнью.

Сезон Близнецов не за горами. Солнце готовится закончить свой путь через упрямого и независимого Тельца и войти в духовных и энергичных Близнецов.

Каждый месяц Солнце проходит через астрологический знак Близнецы, принося с собой энергию этого знака для всех знаков зодиака на протяжении всего транзита.

Многие люди считают Близнецов двуличным знаком, но правда в том, что это духовный, интеллектуальный и общительный знак, отличающийся жизнелюбием, весельем и прекрасными эмоциями и чувствами.

21 мая Солнце входит в Близнецы и приносит с собой невероятные сюрпризы для каждого знака зодиака. Вот что приготовила нам Вселенная на этот период.

Когда начинается сезон Близнецов

В этом году Солнце входит в Близнецов 21 мая. У нас есть целый месяц невероятной энергии, которую мы можем использовать, чтобы наслаждаться жизнью.

Что это значит, когда Солнце в Близнецах

Согласно гороскопу Близнецы — это воздушный знак. Они обладают высоким уровнем интеллекта, отличаются наличием глубоких чувств и эмоций.

Близнецы всегда жизнерадостны, жаждут жизни, исследований и общения. Управляемые Меркурием, планетой информации, общения и путешествий, Близнецы активно впитывают новую информацию и предпочитают много говорить.

Тем не менее несколько рассеянная энергия Близнецов может означать, что они часто перескакивают с одной идеи на другую в своих мыслях и разговорах, иногда увязая в слишком большом количестве деталей или слишком разных событий, поэтому сложно проследить то, что они говорят.

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Однако без правильного баланса этот сезон может привести к множеству мыслей, которые могут спровоцировать стресс и беспокойство, увеличивая потребность в самоанализе и повышение внимания к собственной жизни.

Что приносит нам сезон Близнецов

Сезон Близнецов приносит идеальную энергию, чтобы начать лето правильно. Вся социальная энергия, которую приносит этот знак, может быть той самой причиной, по которой любовь начинает расцветать больше, чем когда-либо.

Некоторые из важных вопросов сезона Близнецов включают повышенные когнитивные способности, усиление тяги к творчеству. У нас появятся различные замечательные идеи, и мы извлечем большую пользу из них. Сейчас есть возможность выйти из привычной зоны комфорта и немного поэкспериментировать.

На личном уровне есть довольно острая потребность в общении с окружающими нас людьми, а это значит, что в предстоящий период мы будем стараться проводить больше времени с семьей и друзьями и даже заводить новые связи.