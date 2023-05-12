Мнение: Атомные планы Турции, рост цен на уран и угрозы США Грузии

1. В Турции недавно открыли первую атомную электростанцию, построенную Росатомом. В планах строительство ещё нескольких АЭС. Это большое совместное достижение Турции и России. Однако планы дальнейшего сотрудничества могут быть пересмотрены, если в Турции на следующих выборах победит ставленник США (ссылка):



Власти Турции в скором времени планируют начать обсуждение проектов еще двух АЭС, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии завоза топлива на АЭС “Аккую”.

Как сообщает Anadolu, турецкий лидер пояснил, что “в свете опыта АЭС “Аккую” в скором времени планируется начало обсуждений проектов 2-й и 3-й АЭС в различных регионах Турции”.

Он также сообщил, что “Аккую” сможет функционировать в полном объеме уже к 2028 году и обеспечит 10% потребления электроэнергии в Турции. Объем затрат страны на импорт газа снизится на $1,5 млрд в год, что окажет положительное влияние на турецкую экономику.

Президент поблагодарил Россию, президента Владимира Путина и специалистов в обеих странах за вклад в реализацию проекта “Аккую”.

Очевидно, за чужие деньги и на таких условиях можно построить еще хоть пять АЭС. «Аккую» строится по принципу Build-Own-Operate, т.е. за деньги России, с российским персоналом, Турция лишь гарантирует закупку определенного количества энергии в определенные сроки и за определенную же стоимость. Все остальное, включая любые риски технические, финансовые и прочие, остаются у России. И не факт, что если завтра сменится власть в стране, Россию не попросят на выход.

2. Попытки Запада навредить России санкциями против нашего экспорта урана пока дают сбой. Эффект получается обратный (ссылка):



Цены на уран бьют рекорды на фоне попыток вытеснить Россию с ядерного рынка.

Цены на уран на фоне растущих рисков сокращения предложения продолжили ралли и в конце апреля превысили $52 за фунт.

Крупнейшие производители ядерной энергии — США, Франция, Япония, Великобритания и Канада — договорились о создании альянса и использовании ресурсов для совместного вытеснения российских производителей с мирового рынка ядерного топлива, пишет Trading Economics. Ожидается, что этот шаг увеличит нагрузку на мощности западных производителей урана, поскольку российские обогатители до весны 2022 г. обеспечивали почти 40% мирового рынка.

Кроме того, страны ЕС призвали включить запрет на импорт любого ядерного топлива, проходящего транзитом через Россию, в 11-й пакет санкций. А крупнейший в мире производитель “Казатомпром” заявил, что в этом году его производство упадет из-за продолжающихся задержек с поставками ключевых материалов.

Пока у Запада получается плохо. Ранее первый замглавы “Росатома” Кирилл Комаров сообщал, что “ТВЭЛ” (дочка “Росатома”) не столкнулся ни с какими серьезными отказами от своего топлива за рубежом. С начала 2022 г., по его словам, компания заключила 12 новых топливных контрактов на поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран. Десятилетний портфель заказов ТВЭЛ составляет сейчас почти $18,7 млрд, что на 4% больше уровня 2021 г.

3. Россия отменила визы с Грузией и возобновила прямое авиасообщение. Большое достижение для грузинских властей и возможность дополнительного заработка для грузинской экономики. Недовольны только пособники США, которых среди грузинской элиты довольно много.

Американцы негодуют. В Госдепе открыто угрожают Грузии санкциями за сближение с Россией (ссылка):

Соединенные Штаты Америки допускают возможность введения санкций в отношении Грузии, если власти страны возобновят прямое авиасообщение с Россией. Об этом 11 мая сообщили в Госдепартаменте США.

«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля», — сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Ведант Патель.