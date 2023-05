Asus представил “консоль-убийцу” Steam Deck

Тайваньский производитель электроники Asus представил портативную мини-компьютерную консоль ROG Ally, которая превосходит своего главного конкурента Steam Deck от Valve. Об этом пишет DigitalTrends.

Консоль имеет компактный дизайн с d-pad и четырьмя функциональными кнопками. Также есть два “курсора” и пара “бамперов”. Изображение выводится на 7-дюймовый экран, который имеет разрешение 1920×1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Вычислительный блок – AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным процессором на базе технологии RDNA 3 и 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных и установки игр предусмотрен модуль 256 ГБ/512 ГБ. Также имеется слот для карт памяти Micro SD. Устройство может питаться без шнура от литий-ионного аккумулятора емкостью 40 Втч.

Обзор DigitalTrends, среди прочих публикаций, показывает, что новое устройство Asuss на базе AMD Ryzen Z1 Extreme значительно быстрее, чем Steam Deck от Valve. В режиме Turbo гаджет Asus может воспроизводить такие игры, как Cyberpunk, Elden Ring и Shadow of the Tomb Raider со скоростью 65, 33 и 77 кадров в секунду соответственно. Cyberpunk работает со скоростью 39 кадров в секунду на Steam Deck, Elden Ring – 25 кадров в секунду, а Shadow of the Tomb Raider – 57.

По отзывам зарубежных журналистов, самым слабым местом Asus ROG Allys является аккумулятор – его хватает всего на 2-4 часа. Также критике подвергся интерфейс Windows 11. В ROG Ally для перемещения курсора приходится использовать стики, и это, по словам журналистов, очень раздражало. ROG Ally доступен для покупки с 16 июня по цене $600-$700 в зависимости от конфигурации.