В Германии призвали запретить выдачу виз российским спортсменам

Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии, призвала запретить выдачу виз российским спортсменам.

Фезер попросила Министерство иностранных дел поддержать ее в вопросе недопущения россиян в Германию. Она считает, что эти действия необходимы для того, чтобы РФ не использовала спортивные площадки для пропаганды.

28 марта Международный олимпийский комитет объявил, что белорусы и россияне, не поддержавшие спецоперацию в Украине, будут допущены к соревнованиям с нейтральным статусом. После этого несколько федераций приняли рекомендации МОК.

Из-за сложной проверки российские спортсмены испытывают проблемы с допуском на турниры. Международная федерация фехтования отстранила олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян, Софью Позднякову, Ольгу Никитину и еще девять саблистов.