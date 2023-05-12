 

Андрей Воробьев: за год в Химках установят более 13 тысяч инновационных светильников

12.05.2023, 20:00, Новости дня
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“Это серьёзное подспорье для регионов – механизм инфраструктурных облигаций, который правительство РФ запустило в конце 2020 года. Это может быть использовано в концессии – выигрывают и жители, и бизнес”, – прокомментировал губернатор Подмосковья.

Воробьев также добавил, что новые фонари “позволят экономить электроэнергию не менее чем на 50%”. По его словам, в 2023 году концессионер заменит в Химках более 13 тысяч светильников и 140 опор, протяженность которых превышает 16 километров.

Губернатор Московской области заверил, что работы закончатся оперативно – к следующему лету. Проект повысит уровень жизни более 50 тысяч семей, проживающих в Химках, добавили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Основной механизм, который будет использован при финансировании проекта, – инфраструктурные облигации. Заявка Московской области была принята на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

“Механизм инфраструктурных облигаций выполняет задачи инициативы социально-экономического развития Правительства России “Инфраструктурное меню”, помогает создавать комфортные условия жизни граждан и улучшать качество их жизни”, – сказал Хуснуллин.

По оценке вице-премьера, проект обеспечит “дополнительный импульс” строительству жилья в Химках.

На данный момент в Химках работают более 17,5 тысяч светильников, 12 тысяч опор линий электропередачи протяженностью 435 километров, 260 шкафов управления (их количество в рамках проекта также будет увеличено), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.


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