 

В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж

12.05.2023, 20:00, Новости дня
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Во время посадки рейса Сочи-Москва в аэропорту Шереметьево неизвестные ослепили экипаж самолета лучом лазера. Следует отметить, что данный инцидент не повлиял на посадку самолета.

Отмечается, что двух пилотов ослепли на высоте 3 мили (4,8 километра). При этом им удалось посадить самолет без происшествий, сообщает URA.ru. Журналисты направили запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево для уточнения информации.


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