Рупор тоталитарной пропаганды: Бой за опорник в Спорном
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Одно из лучших видео за последнее время с кадрами реального боя в масштабах нескольких взводов.
Штурм опорника ВСУ в Спорном. Соотношение сил 1 к 1 – примерно 50 на 50 + у наших несколько танков и ББМ, у противника работала артиллерия.
Видео смотреть тут https://t.me/boris_rozhin/85512 (снимал военкор Дмитрий Кулько).
По итогу, оборонительные позиции противника были взяты. Уцелевшие ВСУшники сбежали (часть пехоты противника погибла под своей артиллерией). У наших нескольких погибших и 2 подбитых ПТУРами танков.
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Источник: Colonel Cassad
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