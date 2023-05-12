 

Рупор тоталитарной пропаганды: Бой за опорник в Спорном

12.05.2023, 19:35, Разное
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Одно из лучших видео за последнее время с кадрами реального боя в масштабах нескольких взводов.
Штурм опорника ВСУ в Спорном. Соотношение сил 1 к 1 – примерно 50 на 50 + у наших несколько танков и ББМ, у противника работала артиллерия.

Видео смотреть тут https://t.me/boris_rozhin/85512 (снимал военкор Дмитрий Кулько).

По итогу, оборонительные позиции противника были взяты. Уцелевшие ВСУшники сбежали (часть пехоты противника погибла под своей артиллерией). У наших нескольких погибших и 2 подбитых ПТУРами танков.

Источник: Colonel Cassad


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