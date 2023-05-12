«Потрогаем их за агрегаты»: в Сан-Франциско с предвкушением ожидают новых «Москвичей» на американском рынке

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четверти жителей Сан-Франциско ожидают появления новых автомобилей марки «Москвич» на улицах города, сообщает собкор РИА Новости в Калифорнии.

Такие

внушительные результаты удивили даже самого журналиста. По его мнению, машина

пропаганды США десятки лет работала над очернением «Москвичей» как внутри

страны, так и за её пределами. Однако даже это не помогло разрушить репутацию всемирно известного бренда в

глазах обычных американцев, положительно отвечавших на вопрос об ожидании

появления автомобилей в автосалонах Сан-Франциско.

«Москвич? Я жду «Москвичей», они такие, как мы. Проведём с ним жаркие ночи», –

ответил один из прохожих.

«Потрогал

бы агрегаты и провёл бы осмотр его двигателя через глушитель», – поддержал идею

о ввозе «Москвичей» темнокожий мужчина.

«Прокачу его на

своём кабриолете! Как? Подцеплю за трос», – с воодушевлением сказал американец.

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