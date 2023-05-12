 

Зеленоград первым начнет производить чипы для SIM-карт

12.05.2023, 18:55, Разное
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Российский производитель полупроводников “Микрон”, расположенный в подмосковном Зеленограде, будет выпускать чипы для SIM-карт. Об этом пишет Коммерсантъ.

Начало производства запланировано на 2024 год. Новые SIM-карты будут отличаться от существующих SIM-карт в сотовых сетях тем, что будут поддерживать отечественную криптографию. Для сохранения технологической независимости РФ в области сотовой связи необходимы новые чипы и алгоритмы защиты.

Чипы “Микрон” изготавливаются по топологическому стандарту 90 нм. Эксперты говорят, что Зеленоградский завод сможет производить только 20 миллионов чипов в год. Это гораздо меньше, чем требуется для удовлетворения потребностей рынка в 70-100 миллионов SIM-карт в год. По данным “Коммерсанта”, мобильные операторы уже тестируют программное обеспечение, необходимое для обслуживания новых SIM-карт.


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