Стали известны имена финалистов второго тура премии “Поселок года”

Лучший поселок класса Комфорт

КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область

КП “Алгоритм Стрельна”, Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург

КП “Соловьи. Посёлок с собственным лицом”, ИП «Килин», Новосибирская область

Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область

КП “Ruza Chalet”, Новая Руза Девелопмент, Московская область

КП “Riga Family”, K2 DOM, Московская область

ЖК “Пионер Истра”, ГК ИСТ, Московская область

КП “Резиденция Николинские Ключи”, АН Небоскреь Риэлти, Москва

КП “Марьина Гора”, ZS-GROUP, Московская область.

Лучший региональный поселок класса Бизнес

ЖК “Город L-Town”, ARK Development , Челябинская область

КП “Легенда”, ГК SOVA, Ростовская область

КП “АРТ Д’ЭКО CLUB”, Puzzle Realty, Ленинградская область

Лучший поселок класса Элит

КП “Маслово Forest Club”, ГК “Галс-Девелопмент”, Московская область

КП “Gorki Lake”, Финская архитектурно-строительная компания Lumi Polar, Московская область

КП “Медное озеро-2”, компания HONKA, Ленинградская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область

КП “Дмитров Дом”, Группа Самолет, Московская область

КП “Современный квартал”, ЮР-Инвест, Московская область

КП “Афинеево Парк”, Многомерный Девелопмент , Московская область

КП “Новая Боярская Деревня”, Новая Земля, Московская область

КП “Курилово Лайф”, Строительная компания “ЮКО”, Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт

КП “Токсово Озеро Парк”, Максимум Лайф Девелопмент, Ленинградская область

КП “Сахарово парк”, ООО “Сахарово Парк”, Тверская область

КП “Европейский-2”, Строительная компания “МегаСтрой”, Челябинская область

КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область

КП “Загородные кварталы “27/72” , Сибирские владения, Тюменская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область

КП “Riga Family”, K2 DOM, Московская область

КП “Резиденция Булатово”, Unicom Development, Московская область

ЖК «Мечта», ООО «СЗ»Мега-Мечта», Московская область

КП “Сабурово Клаб”, ФСК Family, Московская область

КП “Арт Хаус”, ООО “Арт Хаус”, Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес

КП “Династия”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

КП “ЛИТЛ ТОКИО”, ИИДА, Республика Татарстан

КП “Негород Токсово”, ГК “ФАКТ.”, Ленинградская область

Лучший проект-концепция посёлка класса Элит

КП “ЧАЙКА”, ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ RAZUMOV, Костромская область

КП “LUCHI”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

КП “Crystal Istra”, Альто Девелопмент, Московская область

КП “Smart Villas”, SADIGI, Московская область

Лучший коттеджный поселок без подряда

КП “Crystal Istra”, Альто Девелопмент, Московская область

КП “LES Маслово”, ООО “ТЕРРА-недвижимость”, Московская область

КП “Петергофские дачи”, УК “Теорема”, Санкт-Петербург

КП “Загородные кварталы “27/72”, ООО “Сибирские владения”, Тюменская область

КП “Линтулово”, ООО «ФАКТ» , Ленинградская область

Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО

КП “Gorki Lake”, Финская архитектурно-строительная компания КП “Lumi Polar”, Московская область

ЖК “Мечта”, ООО СЗ «Мега-Мечта», Московская область

КП “Дмитров Дом”, Группа Самолет, Московская область

КП “LES Маслово”, ООО “ТЕРРА-недвижимость”, Московская область

КП “Резиденция Николинские Ключи”, АН Небоскреб Риэлти, Москва

Лучший региональный мультиформатный посёлок

КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

КП “Сахарово парк”, Девелопер «Сахарово Парк» , Тверская область

КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область

КП “Загородные кварталы “27/72”, Девелопер «Сибирские владения», Тюменская область

Лучший поселок таунхаусов

КП “Волна”, ООО “Линдер”, Калининградская область

ЖК “Мечта”, ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область

КП “Алгоритм Стрельна”, Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург

КП “Таун Град”, УК “Теорема”, Санкт-Петербург

КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства

ЖК “Город L-Town”, ARK Development, Челябинская область

ЖК “Мечта”, ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область

КП “Сабурово Клаб”, ФСК Family, Московская область

КП “Медное озеро-2”, компания HONKA , Ленинградская область

КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

Поселок с лучшей архитектурой

КП “LUCHI”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

КП “Негород Токсово”, ГК «ФАКТ.», Ленинградская область

ЖК “Город L-Town”, ARK Development, Челябинская область

КП “Маслово Forest Club”, ГК “Галс-Девелопмент”, Московская область

ЖК “Пионер Истра”, ГК ИСТ , Московская область

Но отмечать победу ещё рано! Впереди участников премии ждёт третий этап голосования – защита презентаций проектов. И, конечно, заключительная и самая волнительная часть – церемония награждения и объявление победителей.

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.