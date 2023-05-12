 

Стали известны имена финалистов второго тура премии “Поселок года”

12.05.2023, 18:45, Новости дня
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Лучший поселок класса Комфорт

  • КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область
  • КП “Алгоритм Стрельна”, Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
  • КП “Соловьи. Посёлок с собственным лицом”, ИП «Килин», Новосибирская область

Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область

  • КП “Ruza Chalet”, Новая Руза Девелопмент, Московская область
  • КП “Riga Family”, K2 DOM, Московская область
  • ЖК “Пионер Истра”, ГК ИСТ, Московская область
  • КП “Резиденция Николинские Ключи”, АН Небоскреь Риэлти, Москва
  • КП “Марьина Гора”, ZS-GROUP, Московская область.

Лучший региональный поселок класса Бизнес

  • ЖК “Город L-Town”, ARK Development , Челябинская область
  • КП “Легенда”, ГК SOVA, Ростовская область
  • КП “АРТ Д’ЭКО CLUB”, Puzzle Realty, Ленинградская область

Лучший поселок класса Элит

  • КП “Маслово Forest Club”, ГК “Галс-Девелопмент”, Московская область
  • КП “Gorki Lake”, Финская архитектурно-строительная компания Lumi Polar, Московская область
  • КП “Медное озеро-2”, компания HONKA, Ленинградская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область

  • КП “Дмитров Дом”, Группа Самолет, Московская область
  • КП “Современный квартал”, ЮР-Инвест, Московская область
  • КП “Афинеево Парк”, Многомерный Девелопмент , Московская область
  • КП “Новая Боярская Деревня”, Новая Земля, Московская область
  • КП “Курилово Лайф”, Строительная компания “ЮКО”, Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт

  • КП “Токсово Озеро Парк”, Максимум Лайф Девелопмент, Ленинградская область
  • КП “Сахарово парк”, ООО “Сахарово Парк”, Тверская область
  • КП “Европейский-2”, Строительная компания “МегаСтрой”, Челябинская область
  • КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область
  • КП “Загородные кварталы “27/72” , Сибирские владения, Тюменская область.

Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область

  • КП “Riga Family”, K2 DOM, Московская область
  • КП “Резиденция Булатово”, Unicom Development, Московская область
  • ЖК «Мечта», ООО «СЗ»Мега-Мечта», Московская область
  • КП “Сабурово Клаб”, ФСК Family, Московская область
  • КП “Арт Хаус”, ООО “Арт Хаус”, Московская область

Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес

  • КП “Династия”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым
  • КП “ЛИТЛ ТОКИО”, ИИДА, Республика Татарстан
  • КП “Негород Токсово”, ГК “ФАКТ.”, Ленинградская область

Лучший проект-концепция посёлка класса Элит

  • КП “ЧАЙКА”, ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ RAZUMOV, Костромская область
  • КП “LUCHI”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым
  • КП “Crystal Istra”, Альто Девелопмент, Московская область
  • КП “Smart Villas”, SADIGI, Московская область

Лучший коттеджный поселок без подряда

  • КП “Crystal Istra”, Альто Девелопмент, Московская область
  • КП “LES Маслово”, ООО “ТЕРРА-недвижимость”, Московская область
  • КП “Петергофские дачи”, УК “Теорема”, Санкт-Петербург
  • КП “Загородные кварталы “27/72”, ООО “Сибирские владения”, Тюменская область
  • КП “Линтулово”, ООО «ФАКТ» , Ленинградская область

Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО

  • КП “Gorki Lake”, Финская архитектурно-строительная компания КП “Lumi Polar”, Московская область
  • ЖК “Мечта”, ООО СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП “Дмитров Дом”, Группа Самолет, Московская область
  • КП “LES Маслово”, ООО “ТЕРРА-недвижимость”, Московская область
  • КП “Резиденция Николинские Ключи”, АН Небоскреб Риэлти, Москва

Лучший региональный мультиформатный посёлок

  • КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым
  • КП “Сахарово парк”, Девелопер «Сахарово Парк» , Тверская область
  • КП “Grand Village Implozia”, Строительная компания “Имплозия”, Самарская область
  • КП “Загородные кварталы “27/72”, Девелопер «Сибирские владения», Тюменская область

Лучший поселок таунхаусов

  • КП “Волна”, ООО “Линдер”, Калининградская область
  • ЖК “Мечта”, ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП “Алгоритм Стрельна”, Группа Компаний Алгоритм, Санкт-Петербург
  • КП “Таун Град”, УК “Теорема”, Санкт-Петербург
  • КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства

  • ЖК “Город L-Town”, ARK Development, Челябинская область
  • ЖК “Мечта”, ООО «СЗ «Мега-Мечта», Московская область
  • КП “Сабурово Клаб”, ФСК Family, Московская область
  • КП “Медное озеро-2”, компания HONKA , Ленинградская область
  • КП “Паруса Мечты”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым

Поселок с лучшей архитектурой

  • КП “LUCHI”, Крымская девелоперская компания “Перспектива”, Республика Крым
  • КП “Негород Токсово”, ГК «ФАКТ.», Ленинградская область
  • ЖК “Город L-Town”, ARK Development, Челябинская область
  • КП “Маслово Forest Club”, ГК “Галс-Девелопмент”, Московская область
  • ЖК “Пионер Истра”, ГК ИСТ , Московская область

Но отмечать победу ещё рано! Впереди участников премии ждёт третий этап голосования – защита презентаций проектов. И, конечно, заключительная и самая волнительная часть – церемония награждения и объявление победителей.

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.


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