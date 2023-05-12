 

Новая техника биофабрикации позволит делать одежду из искусственной кожи на базе грибов

12.05.2023, 18:28, Новости дня
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При помощи передовой техники биофабрикации учёные смогли создать из тканей грибов искусственную кожу, одежда из которой обладает повышенной прочностью и способностью самовосстанавливаться при повреждениях. Теперь этот экспериментальный материал находится в процессе усовершенствования, чтобы можно было в дальнейшем использовать его для массового производства одежды, передаёт WION.

А сейчас, наверняка за последние годы вы уже слышали пугающие и леденящие кровь истории о «грибах-убийцах» — или грибах, которые превращают насекомых в «зомби». Но теперь в сказке появился новый поворот: грибы могут стать настоящими героями этой истории!

В 2016 году учёные смогли создать в лабораторных условиях ткань из грибов. Они использовали технику под названием «биофабрикация». Этот материал будущего является прочным, долговечным, а самое главное, его даже не требуется сшивать.

Но история на этом не заканчивается: в результате исследования, проведённого в апреле этого года  учёными из Ньюкаслского университета и Нортумбрийского университета, были выявлены уникальные свойства этой «кожи из гриба».

Согласно итогам исследования, теперь учёные заявляют, что одежда из кожи, созданной на основе грибов, обладает способностью самовосстанавливаться! Такая ткань обладает свойством саморегенерации благодаря веществу, которое содержится в корнях грибов и называется «мицелий».

И хотя учёные пока ещё занимаются процессом усовершенствования этого материала, чтобы можно было внедрить его для массового использования, однако это открытие, сделанное в ходе исследования, может изменить будущее всей индустрии «устойчивой моды» в целом.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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