«Изменилась и переориентировалась» — Spectator объяснил, почему Запад не победил Россию в экономической войне

США и их союзники совершили ошибку, когда решили, что они смогут добиться поражения РФ в украинском конфликте с помощью экономического давления. Как показала практика, стране удалось успешно найти рынок для своих энергоносителей в Азии и сохранить доступ к зарубежным товарам с помощью параллельного импорта, пишет The Spectator.



AP

На этой неделе на Западе изрядно повеселились, когда на параде Победы по Красной площади проехал всего один старый советский танк. Из этого делался вывод, что РФ потеряла на Украине столько техники, что стала «лишь тенью военной сверхдержавы, которой когда-то был Советский Союз», пишет The Spectator.

По словам издания, страна действительно понесла потери. Но западным странам следует избегать самодовольства. Ведь для них самих текущий конфликт развивается не очень хорошо — по крайней мере, в одном аспекте.

Вскоре после начала спецоперации США и их союзники принялись воплощать двуединую стратегию. Её первый элемент подразумевал, что они не будут вступать в прямую вооружённую конфронтацию, а поддержат ВСУ оружием.

Второй элемент предусматривал развязывание экономической войны с Москвой, которая должна была «вызвать финансовый шок и трепет в невиданных ранее масштабах». С помощью санкций и бойкотов Россию планировалось почти полностью отрезать от всего импорта и экспорта. Согласно теории, это «обрекало страну на капитуляцию», считает The Spectator.

По мнению издания, не многие на Западе осознают, насколько плохо обстоят его дела в этом вопросе. Европа заплатила высокую цену за частичный бойкот российских энергоносителей. В 2020 году ЕС получил из страны 39% газа и 23% нефти. В третьем квартале 2022-го эти показатели снизились до 15% и 14% соответственно.

Но эти цифры не отражают «масштабы неспособности нанести ущерб российской экономике». Вскоре стало ясно, что в то время как Запад стремился к экономической войне с Москвой, остальной мир этого не хотел.

Когда её продажи топлива в Европу сократились, РФ быстро нарастила экспорт в Азию. Более того, часть российской нефти, поставляемой в Индию, начала вновь «просачиваться» в ЕС, и число перевозок очищенного чёрного золота через Суэцкий канал лишь увеличилось, обращает внимание The Spectator.

Страна смогла сохранить приток зарубежных товаров, включаю компьютерную технику и автомобили, с помощью параллельного импорта. Попытки Запада ограничить санкциями богатых россиян также не дали успеха, поскольку они могут свободно путешествовать за границу и покупать там предметы роскоши, подчёркивается в статье.

«Запад начал санкционную войну с преувеличенным чувством собственного влияния во всём мире. Как мы выяснили, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — подчёркивает издание.

На его взгляд, результаты этого просчёта видны всем. МВФ предрекал, что российская экономика сократится на 8,5% в 2022-м, а затем — ещё на 2,3% в 2023-м. Но в итоге в прошлом году ВВП страны снизился «всего» на 2,1%, а в этом, согласно прогнозам, он даже вырастет на 0,7%.

И всё это происходит несмотря на то, что украинский конфликт «идёт гораздо хуже, чем многие предполагали в феврале прошлого года». «Российская экономика не была разрушена; она просто трансформировалась, переориентировалась, чтобы смотреть на восток и юг, а не на запад», — подчёркивает The Spectator.

Впрочем, этот вовсе не означает, что Запад допустил промашку, объявив экономическую войну России. Санкции навредили стране, пусть и не в том масштабе, на который рассчитывали её противники. Но если Вашингтон и его партнёры думают, что в будущем они смогут «воевать исключительно экономическими средствами, без бомб и пуль, то они глубоко ошибаются», предупреждает издание.

Военная помощь западных правительств имела большое значение для Украины. Но им необходимо ещё раз хорошенько задуматься об эффективности своих экономических санкций, заключает The Spectator.

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