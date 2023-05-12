Бот Googles Bard не будет запущен в ЕС из-за местных законов о защите данных

Google объявил на конференции Google I/O, что Bard будет запущен в 180 странах. Однако стран ЕС в списке не оказалось.

По данным Android Authority, Google якобы обошел этот регион стороной из-за строгих местных и нормативных законов. Редакция портала связалась с представителями корпорации, чтобы получить объяснения. Пресс-секретарь ответил, что “Бард скоро будет поддерживать сорок языков, и мы пока не можем подтвердить сроки реализации этого плана расширения, но будем медленно и ответственно объявлять о них и продолжим работать с регуляторами над освоением этих технологий”.

По сообщению Android Authority, заявление Bard о том, что они останутся «полезным и заинтересованным партнером для регуляторов», позволяет предположить, что причиной временного отсутствия чат-бота в ЕС стали вопросы регулирования.

Bard, современная система на основе ИИ, уже сталкивалась с проблемами, подобными этой. Италия, например, запретила ChatGPT в прошлом месяце, ссылаясь на проблемы конфиденциальности и сбор данных. Итальянские регуляторы выразили обеспокоенность тем, что ChatGPT нарушает правила Общего регламента ЕС по защите данных. Позже проблема была решена путем добавления возможности удаления личной информации.