 

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о дефолте США

12.05.2023, 17:33, Разное
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе еженедельного обращения к пастве призвал всех православных христиан молиться о крахе финансовой системы США.

По мнению главы РПЦ, это приведёт к глобальным имениям в мировой политике и экономике, которые позволят России стать гегемонов в Европе, Америке и Азии.

«Молитесь о крахе доллара, на котором стоит безбожное государство под названием США. Падёт этот оплот сатанизма, падёт и Запад. Не будет Запада – наступит торжество Русского мира», – сообщил патриарх. 

В ближайшее время на сайте РПЦ будет опубликовано несколько вариантов рекомендованных молитв о дефолте США, а в начале июня Синод выпустит призыв ко всем верующим избавиться от долларов и валют других недружественных стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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