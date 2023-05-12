Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о дефолте США

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе еженедельного обращения к пастве призвал всех православных христиан молиться о крахе финансовой системы США.

По мнению главы РПЦ, это приведёт к глобальным имениям в мировой политике и экономике, которые позволят России стать гегемонов в Европе, Америке и Азии.

«Молитесь о крахе доллара, на котором стоит безбожное государство под названием США. Падёт этот оплот сатанизма, падёт и Запад. Не будет Запада – наступит торжество Русского мира», – сообщил патриарх.

В ближайшее время на сайте РПЦ будет опубликовано несколько вариантов рекомендованных молитв о дефолте США, а в начале июня Синод выпустит призыв ко всем верующим избавиться от долларов и валют других недружественных стран.

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