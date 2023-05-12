 

В Новой Москве в начале 2023 года построили шесть соцобъектов

12.05.2023, 17:25, Новости дня
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Большинство объектов возведено силами инвесторов в составе новых жилых комплексов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что поликлиники, школы и детские сады возводятся в шаговой доступности от жилых кварталов. Благодаря этому девеловеры формируют высокое качество жизни в этих локациях, сказал заместитель мэра.

Бочкарев напомнил, что в основе развития Троицкого и Новомосковского округов лежат принципы комплексности и полицентричности. Вместе с жильем в Новой Москве возводятся социальные объекты, подчеркнул он.

Руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал о новых объектах в ТиНАО.

В поселении Внуковское появилась школа гигант на 2,1 тысячи учеников, в составе одного из жилых комплексов в поселении Десеновское построили образовательное учреждение на тысячу учащихся, в поселении Сосенское ввели в эксплуатацию дошкольное учреждение на 225 воспитанников, а в Филимонковском – детский сад на 325 мест, перечислил руководитель ведомства.

Также детский сад построили в поселении Московский. К началу нового учебного года дошкольное учреждение откроется в Рязановском. В составе медицинского центра “Коммунарка” возведен детский стационар на 200 мест.

Жидкин отметил, что при проектировании и строительстве приоритетное внимание уделяется безопасности детей и педагогов. Здания оснащают системами контроля и управления доступом, видеодомофонной связью, пожарной сигнализацией.

В новых школах и детских садах оборудуют просторные залы для занятий физкультурой и проведения мероприятий. Прилегающую территорию благоустраивают. Входные группы делают комфортными для детей с ограниченными возможностями.

О развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник сообщил, что к сентябрю 2023 года завершится строительство семи школ и пяти детских садов, рассчитанных на 4985 мест.

Продолжается реконструкция действующих образовательных учреждений. До конца года планируется завершить ремонт школ в поселениях Краснопахорское, Новофедоровское и Рязановское, уточнил градоначальник.

К 2035 году в Новой Москве построят 320 детских садов, 170 школ, 125 поликлиник и других объектов здравоохранения, а также 100 культурно-досуговых учреждений.


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