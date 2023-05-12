 

Ключ – универсальность: в гардеробе работающей девушки должно быть платье-рубашка и туфли-лодочки

12.05.2023, 17:16, Разное
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Из чего должен состоять гардероб работающей девушки? Наверняка ответ на данный вопрос интересует многих представительниц прекрасного пола.

Важно создать капсульный гардероб, в котором все вещи будут прекрасно сочетаться между собой. Ключи к успеху — это универсальность, удобство и практичность, а также самовыражение (презентация собственного уникального стиля).

Разбираемся, какие классические вещи должны быть в капсульном деловом женском гардеробе.

Брюки прямого кроя

Удобные, не стесняющие движений и одновременно создающие элегантный формальный образ — все это о брюках прямого кроя. Обратите внимание на модели со складками, ведь это писк сезона.

Платье-рубашка

Платье-рубашка длины миди приталенного кроя — идеальная вещь для офиса. В таком наряде не стыдно появиться на совещании или деловой встрече. Сочетайте подобное изделие с элегантной обувью.

Рубашка

В моде — рубашки мужского кроя, немного оверсайз. Вы можете создавать с такими изделиями полуформальные образы. Сочетайте рубашку с брюками или с миди-юбками прямого кроя. Создавайте многослойные образы, сочетая рубашку с майкой или футболкой, а также блейзером оверсайз.

Боди

Боди — облегающий предмет гардероба. Поэтому по модным правилам его следует сочетать с объемным низом. Например, с брюками-кюлотами или палаццо. Если надеваете укороченные штаны, не забудьте дополнить образ туфлями на каблуках.

Классические туфли

Туфли с круглым носком, с ремешком в районе щиколотки, на широком каблуке — это идеальная для работы и офиса обувь. Если хотите помодничать, рассмотрите лакированные кожаные туфли. Учтите, что обувь должна быть нейтрального оттенка: черная, бежевая и т. д.

Кроссовки

Если в вашей организации не слишком строгий дресс-код, тогда можно остановить выбор на спортивной обуви. Например, это могут быть кеды или кроссовки, лучше белого цвета. Их можно носить как с джинсами и брюками, так и с платьями и юбками.

Джинсы-бойфренды

Еще один предмет гардероба для сотрудников тех организаций, где не введен жесткий дресс-код. Такие джинсы можете сочетать с рубашками и футболками, блейзерами.

Платье миди

Есть лишь одно правило при подборе офисного платья миди. Изделие должно быть без декольте. Лучше пусть будет платье с высоким воротом.

Жилет

Достаточно скомбинировать жилет с простой футболкой — и вы уже получите стильный офисно-деловой лук. Дополните образ элегантными брюками.

Пиджак или блейзер

Базовый предмет гардероба, который идеален для рабочей обстановки. Обратите внимание на трендовый двубортный пиджак.


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