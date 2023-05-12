Доктор Харлов: Растительные экстракты и дефицит белка повреждают печень

В одном из интервью доктор Харлов отметил, что алкоголизм больше не является самой распространенной причиной заболеваний печени. Вместо него – неправильное питание.

Доктор также объяснил, чем вызвана неалкогольная болезнь печени, это – недостаток холина и белка. Харлов подчеркнул, что диета, богатая животным белком, необходима для поддержания здоровья органа.

Холин, витамин В4, также важен для метаболизма печени, и дефицит этого вещества может привести к стеатозу. Доктор Харлов подчеркнул, что растительные экстракты могут оказывать вредное воздействие на организм. Например, зеленый чай вреден для печени при чрезмерном потреблении. На нее также плохо влияет кассия – растение, похожее на корицу.

Эксперты говорят, что повреждение печени может быть вызвано разными лекарствами, включая парацетамол, синтетические эстрогены в противозачаточных средствах и другие препараты.

Слишком большое количество железа может привести к опасным заболеваниям печени, таким как цирроз и гепатит. Большое количество искусственной фруктозы в подслащенных продуктах также вредно для органа, считает гастроэнтеролог.