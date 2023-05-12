В России создали нейросеть, которая вычисляет, какие чиновники будут воровать в ближайшие годы

Отечественные программисты, работающие в государственном комитете по противодействию коррупции, рассказали о революции в вопросе борьбы с чиновниками-казнокрадами.

По их словам, в России была создана уникальная нейросеть, способная прогнозировать, сколько денег будет украдено чиновниками в ближайшие годы. Также нейросеть укажет конкретные фамилии.

Революционная разработка анализирует данные из социальных сетей, сведения о доходах и расходах государственных служащих, а также информацию об их имуществе и активах. Специальный алгоритм определит, какие именно чиновники будут склонны к воровству в ближайшее время. Правоохранительные органы сконцентрируются на выданных искусственным интеллектом именах.

– Раньше наше взаимодействие с полицией приносило мало пользы. А всё потому, что чиновников много. Внимание рассеивается. За всеми не уследишь. Отныне, благодаря уникальной нейросети, мы действуем точечно. Круг подозреваемся сузится. Следовательно, мы будем максимально эффективными, – рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Пока алгоритм доступен исключительно правоохранительным органам и членам комитета по противодействию коррупции. Однако через полгода нейросеть сделают доступной для всех. Люди смогут проверять на надёжность фамилии конкретных чиновников в онлайн-режиме.

Нейросеть уже проходила первичные тесты и продемонстрировала высокую точность предсказания. Система успешно выявила несколько скрытых случаев коррупции, что позволило пополнить бюджет на несколько миллионов рублей.

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