Евгений Пригожин о государственной измене, бегстве российских войск и суде

ЧВК “Вагнер” Длительное время сначала окружала Бахамут, потом начала заходить в Бахмут. Вся операция по заходу в Бахмут длилась с 8 октября, 7 месяцев. За это время мы взяли в том числе Берховское водохранилище, н.п. Берховка и продвигались по дороге Бахмут – Славянск в направлении Славянска.

Теперь происходит обратный процесс. После того, как мы передали фланги, произошло не “тактическое” отступление, поэтому товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил, произошло просто бегство подразделений Министерства обороны с флангов. Поэтому выход к Берховскому водохранилищу значит, что противник подойдет к Бахмуту на расстояние 500 метров, заняв все тактические высоты.

С потерей Берховского водохранилища, а это 5 кв. км только за сегодня, у противника полностью освобождена дорога Часов Яр — Бахмут, которую мы блокировали и противник сумеет пользовать этой дорогой и он занял тактические высоты, с которых Бахмут как на ладони.

Следующий шаг, когда они зайдет в н.п. Берховка будет значить постепенное окружение Бахмута. Ровно то, что я говорю длительное время.

Министр обороны и начальник Генштаба добились своими действиями сначала сокращение численности ЧВК “Вагнер” для того, чтобы мы не могли держать фланги, после этого они решили, что их отважные военные встанут на фланги, но они убежали. Нам по прежнему не дают боеприпасы, дают 10% максимум от потребности, и поэтому прикрывать военных огнем мы фактически не можем. Нам не дают вооружение и военную технику, рассчитывая, что ЧВК “Вагнер” наконец сдуется.

Мы дальше продолжаем штурмовать “гнездо” в Бахмуте. Сегодня за ночь мы заняли еще одно здание, с утра заняли несколько следующих подъездов. Нам осталось около 20 зданий и Бахмут будет полностью взят.

НО, взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается и попытки МО в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию приводит и приведет к глобальной трагедии для России. Поэтому надо прекратить немедленно врать. Если вы убежали, выстраивайте новые линии обороны, но то, что вы подготовили для этой обороны, это не то, что может занимать эту оборону. Это просто ничтожество.

И поэтому, то, что происходило последнее время и то, о чем я предупреждал длительное время — начинает свершаться, к великой трагедии для нашей страны.

Когда мы получили боевое распоряжение 7 мая, то я уже говорил, в этом боевом распоряжении были основные четыре пункта.

1. Если ЧВК “Вагнер” покинет Бахмут без разрешения начальника генштаба, это будет считаться госизменой.

2. Нам дают боеприпасы в том количестве, в котором мы попросим.

3. Нам дают для коммуникации Суровикина.

4. Все фланги забирает Минобороны.

Так вот, Суровикина дали, фланги так забрали, что лучше бы и не начинали, боеприпасов не дали, остается последний пункт.

По поводу госизмены — это правило распространяется только на ЧВК “Вагнер” или на военное руководство, благодаря действиям которого были эти фланги брошены ?! КТО БУДЕТ ЗА ГОСИЗМЕНУ ОТВЕЧАТЬ ?! ДЛЯ СУДА КОПИЯ БОЕВОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ В НАЛИЧИИ.