 

В России задумались об изменении требований к строительству частных домов

12.05.2023, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В России все чаще звучат идеи о введении проектной документации на индивидуальное жилье. Инициатива, о которой идет речь, может коснуться жилья, которое горожане в том числе строят сами.

Инициативной стороной в данном вопросе выступает Российский строительный союз (РСС). Представители общественного объединения обратились в Минстрой с соответствующим предложением.

Кроме того, строители выступают за независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при строительстве ИЖС.. Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер группы компаний “Омакульма” Константин Пороцкий отметил отсутствие четких правил игры на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Он указал, что контроль за строительством отсутствует. Благодаря новшествам рынок станет более прозрачным, а риски для банков и граждан снизятся, подчеркнул собеседник. Также меры позволят автоматизировать выдачу ипотечных кредитов, привлекут профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Эксперт отметил, что это также позволит удовлетворить потребность в загородном жилье более 70% населения.

В “Каскад-Недвижимости” подчеркнули, что инициатива повысит качество строительства и сделает дома более безопасными. В апреле сообщалось, что, по данным специалистов портала “Мир Квартир”, аренда частных домов в России с начала года подорожала на 10,5% до 32,6 тыс. руб. в месяц в среднем. И это без учета элитной недвижимости.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / В Беларуси 4 сентября задержали более 40 человек – МВД

17.08.21 / В центре Киева установили советские инсталляции

23.02.23 / Шольц не увидел перспектив установления мира на Украине

02.03.21 / Зеленский после прививки от коронавируса: Вакцинируйтесь и не делайте себе нервы

29.06.21 / Турция приостановила авиасообщение с шестью странами

26.07.21 / Жириновский обратился к Зюганову по поводу Грудинина

16.05.21 / В РФ выставили на продажу редкий автомобиль BMW 321

05.08.20 / При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии “Аль-Катаиб”. Жена и дочь премьера ранены

12.11.20 / Трампу предложили стать «ключевым лидером оппозиции» в США

20.01.22 / “Метинвест” выдал студентам стипендии на 1,6 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика