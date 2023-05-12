 

Возвращение Сирии в ЛАГ станет проявлением политики реализма и многополярности

12.05.2023, 15:55, Новости дня
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Нормализация отношений Сирии с арабскими странами и её возвращение в состав ЛАГ свидетельствуют о возобладании политики реализма, пишет Der Freitag. Кроме того, это следствие миротворческой деятельности Китая, а также знак того, что сирийская авантюра США, направленная на смену власти в Дамаске, провалилась.


AP

Возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) означает признание того факта, что Башар Асад руководит суверенным государством, и его власти на данный момент нет альтернативы, пишет Der Freitag. Как отмечает издание, Асад сумел успешно противостоять своим соперникам как внутри страны, так и извне.

Если возвращение Сирии будет оформлено официально, то это решение будет проявлением политики реализма, пишет Der Freitag. При этом издание напоминает, что многие государства ЛАГ уже возобновили работу своих посольств в Сирии. А в апреле этого года в Дамаск с визитом приезжал глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан: как отмечает Der Freitag, это стало косвенным следствием примирения Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая.

Издание также подчёркивает, что авантюра США, заключавшаяся в том, чтобы лишить Асада власти, провалилась. Этот провал можно поставить в один ряд с вторжением в Ирак в 2003 году, а также со спровоцированным свержением Муаммара Каддафи в 2011 году. В первом случае США оставили после себя разорванную террором страну, во втором — развалившееся государство. Стратегия США по осуществлению интервенций ради смены режимов обернулась фиаско для всех вовлечённых сторон, считает Der Freitag.

Большинству арабских государств стало ясно, что гегемонистская политика США на Ближнем Востоке обанкротилась, пишет Der Freitag. Как следствие, ЛАГ логично склоняется к тому, чтобы быть частью многополярного мира.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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