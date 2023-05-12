 

«Огромные наценки» — французы винят поставщиков в высоких ценах на бензин

12.05.2023, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Франция остаётся одной из немногих европейских стран, где бензин по-прежнему стоит дорого, несмотря на снижение мировых котировок нефти, передаёт France 3. Жители винят в этом алчных поставщиков, которые накручивают наценки, однако некоторые эксперты считают, что маржа от продажи бензина не изменялась с начала украинского конфликта.

Почему цены на бензин остаются высокими, тогда как мировые котировки нефти снижаются? На заправке некоторые автомобилисты винят в этом наценку, которую кладут в карман поставщики.

АВТОМОБИЛИСТ: Я думаю, у них огромные наценки. С ума можно сойти, какие у них доходы.

ДРУГОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Всё то же самое. Такая уж система: каждый тянет деньги, откуда может.

Их предположения подтверждает Ассоциация по защите потребителей (CLCV), которая заинтересовалась наценкой, взимаемой французскими поставщиками бензина.

ФРАНСУА КАРЛЬЕ, главный уполномоченный CLCV: С начала января валовая прибыль поставщиков составляет свыше 25 евроцентов за литр, тогда как обычно 15 евроцентов за литр. Так что, очевидно, это на 10 евроцентов больше.

В начале 2022 года эта прибыль составляла 18 евроцентов. Она снизилась на время нефтяного кризиса, связанного с конфликтом на Украине, однако с тех пор, по данным ассоциации, достигла пика в 29 евроцентов. Сегодня утром Мишель-Эдуар Лёклер (президент сети гипермаркетов E.Leclerc. — ИноТВ), чья компания также занимается поставками бензина, опроверг эти данные.

МИШЕЛЬ-ЭДУАР ЛЁКЛЕР, президент группы E.Leclerc: Всё это чушь: самая высокая наценка на заправках Leclerc составляет 8 евроцентов, а в среднем 2,53 евроцента.

Что же скрывается за центами маржи валовой прибыли? Эта наценка включает расходы на транспорт, хранение и работу заправочных станций, включая зарплаты, а также прибыть поставщиков — то, что называется их «маржой от продаж». Однако, по словам нефтяников, хотя из-за инфляции некоторые цены повысились, эта маржа от продаж, напротив, осталась неизменной.

ЭКСПЕРТ: Маржа от продаж — это то, что идёт в карман поставщика после того, как он оплатил все расходы. Эта маржа от продаж до украинского конфликта составляла от 1 до 2 евроцента за литр. Сейчас она по-прежнему составляет от 1 до 2 евроцента за литр.

Тем не менее Франция остаётся одной из стран Еврозоны, где цены на бензин самые высокие.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / Бутусов: Патроны, которыми обстреляли машину Шефира, ввезли из Венгрии. Их продавали во Львове шесть лет назад

14.02.21 / Волонтерские штабы в РФ запускают цикл мероприятий с ветеранами

05.09.21 / В Австралии акула напала на серфера, мужчина погиб

03.09.21 / Директор Бюро экономической безопасности Мельник рассказал, чем займется рабочая группа с участием представителей ЕС

07.07.20 / Американские СМИ стали лидерами по негативным статьям о коронавирусе в России

28.07.22 / Медведев заявил о симметричном ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15.07.20 / Собчак раскритиковали за оправдание обвиненного в домогательствах Лобкова

14.03.21 / Против демонстрантов в Бельгии применили водометы и газ

15.12.20 / “Мы достигли дна!”. Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о “сгнившем Джигарханяне”

28.01.22 / Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика